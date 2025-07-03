Başkan Öntürk, Orman Yangınına Karşı Mücadele Eden İtfaiye Personeline Teşekkür Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başkan Öntürk, Orman Yangınına Karşı Mücadele Eden İtfaiye Personeline Teşekkür Etti

Başkan Öntürk, Orman Yangınına Karşı Mücadele Eden İtfaiye Personeline Teşekkür Etti
03.07.2025 10:17  Güncelleme: 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Antakya'da meydana gelen orman yangınına karşı özveri ile mücadele eden itfaiye personelini ziyaret ederek onlara teşekkür etti. Yangının söndürülmesinde emeği geçen tüm ekiplere cesaretleri için minnettar olduğunu belirtti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Antakya ilçesinde 30 Haziran sabahı başlayan orman yangınına büyük bir özveriyle müdahale eden İtfaiye personelini ziyaret etti.

Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayılmıştı. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 36 saat süren çalışmalarla söndürülmüştü. Alevlerle mücadelede ilk andan itibaren sahada olan Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye personeli çalışma azmi ve emekleriyle takdir topladı. Yangınla gece gündüz demeden kararlı bir şekilde mücadele eden ekiplerle bir araya gelen Başkan Öntürk, yangının kontrol altına alınmasında emeği geçen tüm personele gösterdikleri cesaret ve fedakarlık için teşekkürlerini iletti. Başkan Öntürk, orman yangınına karşı destansı mücadeleye veren personellere geçmiş olsun dileklerini ileterek personelleri tek tek tebrik etti.

Yangına karşı kahramanca direnen personellere bir konuşma yapan Başkan Öntürk, "Sizlerle beraber, Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerimize, Jandarmamıza, Emniyetimize, AFAD'ımıza, Valiliğimize, elindeki imkanlarla yangına müdahaleye destek veren vatandaşlarımızın hepsine, çevre illerden gelen ekiplere teşekkür ediyorum. Sizlerin 48 saattir uykusuz mücadeleniz, hakikaten hem Hatay'ımız hem de Büyükşehir adına onur vericidir" dedi.

HBB İtfaiye Teşkilatının daha da güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Öntürk konteynerlerde hizmet veren fedakar ekiplerin varlığının önemine değinerek "Kısa süre içerisinde üç farklı bölgede, Türkiye'nin en modern ve itfaiye binalarını ve yeni araçları sizlerle buluşturacağız. Hatay'ımızın 20 yılını kurtaracak bir itfaiyeyi kuracağız. Afetlerin ne zaman nerede çıkacağı belli değil. Bizim çok güçlü olmamız lazım" dedi.

Başkan Öntürk, yangın riskinin yüksek olduğu sıcak ve rüzgarlı havalarda vatandaşların daha dikkatli davranması gerektiğini vurguladı. Bu tür hava koşullarında piknik yapılmaması, ateş yakılmaması ve yangına sebep olabilecek malzemelerden uzak durulması çağrısında bulundu.

Traktörleriyle Gelen Kahramanlara Başkan'dan Yakıt Teşekkürü

Yangının büyüklüğüne dikkat çeken Başkan Öntürk, traktörleriyle söndürme çalışmalarına destek veren vatandaşların tespit edilmesini ve çiftçilere birer depo yakıt desteği sağlanması talimatı verdi.

Ziyaretlerinde Başkan Öntürk'e HBB Başkan Danışmanı Kemal Nadir Ünal ve İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Keskin eşlik etti. - HATAY

Kaynak: İHA

Mehmet Öntürk, Antakya, İtfaiye, Tarım, hatay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Öntürk, Orman Yangınına Karşı Mücadele Eden İtfaiye Personeline Teşekkür Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Kerem Demirbay ile yollarını ayırdı İşte yeni takımı Galatasaray, Kerem Demirbay ile yollarını ayırdı! İşte yeni takımı
ABD’li Bakan’dan akılalmaz iddia: Sınır dışı edilen yamyam uçakta kendisini yedi ABD'li Bakan'dan akılalmaz iddia: Sınır dışı edilen yamyam uçakta kendisini yedi
Havai fişek fabrikasında büyük patlama: Yangın 80 dönüm alanı sardı Havai fişek fabrikasında büyük patlama: Yangın 80 dönüm alanı sardı
Camiye gidip video çeken kadının sözleri tartışma yarattı: Buralar neden böyle Camiye gidip video çeken kadının sözleri tartışma yarattı: Buralar neden böyle?
Leman dergisi soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi Leman dergisi soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
Bursa’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha Bursa'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha
Serenay Sarıkaya, tatilde ayrılık iddialarına son noktayı koydu Serenay Sarıkaya, tatilde ayrılık iddialarına son noktayı koydu
Görüntü Türkiye’den Çocukları için geceden sıraya girdiler Görüntü Türkiye'den! Çocukları için geceden sıraya girdiler
Jude Bellingham, Arda Güler’i çıldırttı Jude Bellingham, Arda Güler'i çıldırttı
Depreme böyle yakalandılar Korku dolu anlar Depreme böyle yakalandılar! Korku dolu anlar
Muhammed Yakut’un ölümüyle ilgili bomba iddia: Tahliye edildikten sonra... Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili bomba iddia: Tahliye edildikten sonra...

10:05
Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu
Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu
10:03
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
09:59
Enflasyon haziran ayında yüzde 1,37 arttı, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu
Enflasyon haziran ayında yüzde 1,37 arttı, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu
07:51
Yaralı kadın yolcu, uçağın enkazını bulan ekibe el salladı
Yaralı kadın yolcu, uçağın enkazını bulan ekibe el salladı
07:09
Düşen uçağın enkazına ulaşıldı: Pilot hayatını kaybetti, kadın yolcu kurtarıldı
Düşen uçağın enkazına ulaşıldı: Pilot hayatını kaybetti, kadın yolcu kurtarıldı
16:06
Ali Koç’un kucağındaki çocuğun kim olduğu ortaya çıktı
Ali Koç'un kucağındaki çocuğun kim olduğu ortaya çıktı
15:58
Gemlik depreminden dakikalar sonra fabrikanın tavanı çöktü, 3 işçi göçük altında kaldı
Gemlik depreminden dakikalar sonra fabrikanın tavanı çöktü, 3 işçi göçük altında kaldı
15:57
Kanseri yenen Kate Middleton, hastane ziyareti sırasında duygusal anlar yaşadı
Kanseri yenen Kate Middleton, hastane ziyareti sırasında duygusal anlar yaşadı
15:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e Leman tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Leman tepkisi
15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 2028 mesajı Salon bir anda ayağa kalktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2028 mesajı! Salon bir anda ayağa kalktı
15:22
Diyarbakır Barosu’ndan Nevzat Bahtiyar için temyiz başvurusu
Diyarbakır Barosu'ndan Nevzat Bahtiyar için temyiz başvurusu
15:16
Demet Özdemir havuzda güneş banyosu yaptı
Demet Özdemir havuzda güneş banyosu yaptı
15:16
Saraçhane’de Müslümanları idamla tehdit eden provokatör yakalandı
Saraçhane'de Müslümanları idamla tehdit eden provokatör yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2025 10:20:31. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Öntürk, Orman Yangınına Karşı Mücadele Eden İtfaiye Personeline Teşekkür Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.