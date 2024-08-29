Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı Kutladı

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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında, Büyük Taarruzu her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirten Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "30 Ağustos sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda vatanı için canını feda etmekten çekinmeyen Türk Milleti'nin, kahraman ordusuyla adeta etle tırnak olup, tarihte eşi benzeri görülmemiş büyük bir kahramanlık destanı yazdığı tarihtir" dedi. Başkan Özdemir; karakterinde bağımsızlık olan Türk Milleti'nin, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, tüm zorluklara rağmen yedi düvele karşı koyup, Anadolu'nun sonsuza kadar Türk toprakları olduğunu tüm dünyaya yeniden gösterdiği tarih olan 30 Ağustos'un Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğuna işaret etti. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Tarih boyunca esarete boyun eğmeyen Türk milletinin, dünya var oldukça da esarete boyun eğmeyeceğinin en önemli göstergelerinden biri olan 30 Ağustos Zaferinin sonucu olarak bizlere emanet vatanımıza ve cumhuriyetimize sonsuza kadar sahip çıkmak, hepimizin öncelikli görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle, vatan için gözünü kırpmadan canını feda eden Türk milletinin, kahraman ordusuyla bütünleşerek kazandığı büyük zaferin yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Milletimizin ve Niğdeli hemşerilerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum." - NİĞDE