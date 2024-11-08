Başkan Özdemir'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası Mesajı - Son Dakika
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Başkan Özdemir'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası Mesajı

Başkan Özdemir\'den 10 Kasım Atatürk\'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası nedeniyle mesaj yayınladı.

08.11.2024 12:39  Güncelleme: 12:40
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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası nedeniyle mesaj yayınladı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, bağımsızlık savaşının önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin gönlünde sonsuza kadar yaşayacağını söyledi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 10 Kasım 1938 tarihinde aramızdan ayrılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, vefatının üzerinden 86 yıl geçtiğini hatırlatarak, "Aramızdan ayrılışının üzerinden kaç yıl, kaç asır geçerse geçsin, O'nun Türk milletinin gönlündeki yeri ebediyen var olmaya devam edecek, omuz omuza mücadele verdiği silah arkadaşları ile kahraman şehitlerimiz ve gazilerimiz de hiçbir zaman unutulmayacaktır" dedi.

10 Kasım'ın bir matem günü değil, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, dünya görüşünün, fikirlerinin, eserlerinin yeniden hatırlandığı, idrak edildiği bir gün olarak değerlendirildiğine vurgu yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, " Bağımsızlık savaşımızın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır" sözünden hareketle bizler de devlet ve millet olarak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için canla, başla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi ebediyen yaşatmak öncelikli görevimizdir" diyen Belediye Başkanı Özdemir, "Bu vesileyle aramızdan ayrılışının 86. Yıldönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu, dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnetle anıyor, saygı ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Emrah Özdemir, 10 Kasım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Özdemir'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası Mesajı - Son Dakika

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