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Başkan Özdoğan'dan Ankara çıkarması - Son Dakika

Başkan Özdoğan'dan Ankara çıkarması

14.01.2022 11:50
Başkan Özdoğan'dan Ankara çıkarması

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Ankara'daki temasları çerçevesinde AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, İsmail Tamer ve birçok bürokratı ziyaret etti.

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, Ankara'daki temasları çerçevesinde AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, İsmail Tamer ve birçok bürokratı ziyaret etti. İlçeye yapılacak olan yatırımları yakından takip ettiklerini belirten Özdoğan, 2022 yılının da yatırımlarla dolu bir yıl olacağını söyledi.

Hacılar Belediyesi'nin devam eden ve hayata geçireceği projeler için Ankara'da bir dizi temaslarda bulunan Başkan Özdoğan, bu manada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel ve İsmail Tamer'i ziyaret etti. Başkan Özdoğan, iki günlük Ankara ziyaretinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TBB Genel Sekreteri Birol Ekici, İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük, DSİ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Halis Bostan, İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanı Serdar Kartal, Karayolları Genel Müdürlüğü Taşınmazlar Daire Başkanı Abdullah Alemdaroğlu'nu da ziyaret ederek ilçede devam eden projeler hakkında görüşmelerde bulundu. Yaptığı temaslar hakkında bilgi veren Başkan Özdoğan, "İlçemiz adeta altın çağını yaşıyor. Görevde olduğumuz süre zarfında devletimiz, belediyemiz ve hayırseverlerimizin destekleriyle ilçemize yaklaşık 377 milyonluk yatırım kazandırdık. Birçok projeyi tamamladık. Bir kısmında ise çalışmalar devam ediyor. Çok kıymetli Bakanlarımız, Milletvekillerimiz ve diğer kurumlarımız her zaman bizlere destek oluyorlar, kendilerine teşekkür ediyorum. Yürüttüğümüz projelerin durumlarını değerlendirmek için gittiğimiz Ankara'da sağ olsunlar bürokratlarımız bizleri çok iyi karşıladılar ve misafir ettiler. Elimiz dolu olarak geldik. Devlet ve millet el ele vererek ilçemizin gelişimi için gayretle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

Başkan Özdoğan'dan Ankara çıkarması
Başkan Özdoğan'dan Ankara çıkarması
Başkan Özdoğan'dan Ankara çıkarması
Başkan Özdoğan'dan Ankara çıkarması

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AK Parti, Hacılar, Kayseri, Ankara, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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