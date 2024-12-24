Başkan Özdoğan: "Kültür merkezimiz ile Hacılar'ın sosyal yaşamına katkı sağlıyoruz" - Son Dakika
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Başkan Özdoğan: "Kültür merkezimiz ile Hacılar'ın sosyal yaşamına katkı sağlıyoruz"

Başkan Özdoğan: "Kültür merkezimiz ile Hacılar\'ın sosyal yaşamına katkı sağlıyoruz"

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nin 2024 yılında da sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler ile Hacılar'ın en önemli buluşma noktalarından biri olduğunu ifade etti.

24.12.2024 15:09  Güncelleme: 15:11
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nin 2024 yılında da sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler ile Hacılar'ın en önemli buluşma noktalarından biri olduğunu ifade etti. Başkan Özdoğan, merkezin sağladığı geniş imkanlarla her yaştan vatandaşın ilgisini çekmeye devam ettiğini belirterek; "Kültür Merkezimiz, Hacılar'da hem sosyal hayatı zenginleştiriyor hem de halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor" dedi.

Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nin 3 bin 200 metrekarelik bir alan üzerine kurulu olduğunu belirten Başkan Özdoğan; "Merkezimiz; 2 bin metrekaresi kapalı, bin 200 metrekaresi açık alan olarak tasarlandı. Bünyesinde 500 kişilik çok amaçlı konferans ve tiyatro salonu, kütüphane, fitness salonu, çocuklara yönelik oyun salonları ve sınıfları yer alıyor. Bu tesis, Hacılar'da sosyal ve kültürel yaşamın kalbi konumundadır" diye konuştu.

"Halkımızın yaşam kalitesini artıracak projeler üretiyoruz"

Başkan Özdoğan; "2024 yılı içerisinde, 500 kişilik konferans ve tiyatro salonunda toplamda 54 farklı program düzenlenirken, 80 çiftin nikahı da burada kıydık. Fitness salonumuz, yıl boyunca profesyonel eğitmenler eşliğinde hizmet vererek 180 kadın ve 200 erkek olmak üzere toplam 380 katılımcıya spor yapma imkanı sundu. Yaz kursları kapsamında düzenlenen jimnastik etkinliklerinde ise 100 çocuğumuz yer aldı. Mehmet Özer Çocuk Kütüphanesi'nde ise yıl boyunca 1.400 çocuğumuza yönelik oyun ve etkinlikler düzenlendi. Ayrıca, diyetisyen gözetiminde 500'den fazla kişiye vücut analizi hizmeti sunularak halk sağlığına destek verdik" dedi. Başkan Özdoğan, Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nin sunduğu imkanlarla Hacılar'da hem bireylerin hem de ailelerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına yanıt verdiğini ifade ederek; "Hacılar Belediyesi olarak, halkımızın yaşam kalitesini artıracak projeler üretmeye devam ediyoruz. Kültür merkezimiz, sunduğu hizmetlerle ilçemizin gelişimine katkı sağlamayı sürdürecek" dedi.

Başkan Özdoğan; "Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi, zengin içerikleri, modern altyapısı ve uzman ekipleriyle 2024 yılında da Hacılar halkının sosyal yaşamına değer katmaya devam etti" diyerek sözlerini tamamladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Özdoğan: 'Kültür merkezimiz ile Hacılar'ın sosyal yaşamına katkı sağlıyoruz' - Son Dakika

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