Başkan Özel: "Her şey Yenişehir halkı için" - Son Dakika
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Yerel

Başkan Özel: "Her şey Yenişehir halkı için"

Başkan Özel: "Her şey Yenişehir halkı için"

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ilçeye bağlı 71 mahallede vatandaşlarla bir araya gelerek onların istek ve beklentilerine çözüm bulmak için çalışıyor.

16.05.2025 15:59  Güncelleme: 16:01
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Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ilçeye bağlı 71 mahallede vatandaşlarla bir araya gelerek onların istek ve beklentilerine çözüm bulmak için çalışıyor.

Köyü mahallelerde yaşayan vatandaşlar Belediye Başkanı Ercan Özel'in istek ve beklentilerin hayata geçmesi için kendileriyle bir araya gelmelerinden dolayı son derece mutlu olduklarını belirtti. Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Halkımızdan hiç kopmadık onlarla bir araya gelerek istek ve beklentilerini dinliyoruz. AK Parti ilçe başkanımız Mehmet ileri meclis üyelerimiz teşkilat mensuplarımız ile halkımıza gidiyoruz onların sorunlarına çözüm bulmak bizlerin görevidir. Ekip olarak güzel bir planlama yapıyoruz. Halkımızın acil sorunlarına ve ileriye dönük olan beklentilerini isteklerini dinliyoruz ve bunları hayata geçirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Başkan Özel, "Elbette ilçe genelinde çözülmesi gereken sorunlar var. Ben değil biz anlayışı ile çıktığımız bu yolda hep birlikte sorunları çözmek için dün olduğu gibi bugün de çalışmaya devam ediyoruz. Biz büyük bir aileyiz halkımız rahat olsun Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Yenişehir'de hemşerilerimizin istek ve beklentileri çözüme kavuşacaktır" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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