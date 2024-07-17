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Başkan Özer, 100 günde yaptığı projeleri kamuoyu ile paylaştı

Başkan Özer: "Halkın kendi parasıyla neler yapıldığını bilmesi lazım"

İSTANBUL - Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, ilçede yaptığı hizmetleri düzenlenen 'Esenyurt'ta 100 Gün' tanıtım programında kamuoyu ile paylaştı. Altyapı, sağlık, çevre, temizlik, spor, kültür ve sanat gibi birçok alanda ilçeye getirdiği yenilikleri anlatan Özer, "Halkın kendi parasıyla neler yapıldığını bilmesi lazım. Bana göre siyasetçi halkına hesap veren kişidir. Nihai hedefimiz; ilçemizin güçlü yanlarımızı geliştirip, Esenyurt üzerindeki negatif algıyı ortadan kaldırarak barış ve kardeşlik şehrini birlikte inşa etmektir" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, göreve geldiği günden bu yana kente kazandırdığı, yapımı devam eden ve projelendirilen çalışmaları "Esenyurt'ta 100 Gün" tanıtım programında kentin paydaşlarına anlattı. Düzenlenen programa; CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, İBB CHP Meclis Başkan Vekili Nuri Aslan, Esenyurt Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Turgut Şavlı, Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Tuncer Dağ, İl Dernekler Birliği Başkanı Orhan Onur, Esenyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzğun, Gaziler Derneği Başkanı İsmail Kalaycıolu, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, CHP Esenyurt ve İBB meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Başkan Özer, ilçede ilk 100 günde yapılan hizmetlerin yer aldığı sinevizyon gösterisi ile başlayan programda bir sunum gerçekleştirdi. Katılımcıları yaptığı çalışmalarla ilgili bilgilendiren Özer, "Nihai hedefimiz; güçlü yanlarımızı geliştirip Esenyurt üzerindeki negatif algıyı ortadan kaldırarak barış ve kardeşlik şehrini birlikte inşa etmektir" diye konuştu.

"Halka hesap vereceğiz"

Yaptığı ve yapacağı çalışmalarla ilgili düzenli periyotlarla halka hesap vereceğini açıklayan Başkan Özer şunları söyledi: "Bana göre siyasetçi halkına hesap veren kişidir. Demokrasiyi otokrasiden ayıran çok ince bir nokta var. O da şu; otokraside kim ne yaparsa yanına kar kalır, asla hesap vermez. Ama demokrasi hesap verme rejimidir. Biz de istedik ki 100 günde neler yaptığımızın hesabını sizlere ve değerli halkımıza verelim. Sonra 6 ayın ve bir yılın hesabını vereceğiz. Sonra her sene, seneyi devriyesinde Esenyurt halkına, İstanbul halkına ve sizlere hesap vereceğiz. Biz belediye başkanları olarak halkın parasıyla halka hizmet eden kişileriz. Halkın, kendi parasıyla ne yapıldığını bilmesi lazım. O nedenle bu tarzımızı 5 yıl boyunca sürdüreceğiz. Biz neler yaptığımızı hizmetlerimizle anlatacağız. Bir belediye başkanı hizmetleriyle konuşur. Biz adil, kapsayıcı, eşit ve erişilebilir bir belediyecilik ve bir Esenyurt hayal ediyoruz. Bizim en temel ilkemiz bu. Çünkü adil değilseniz, adalet yoksa orada ne yaparsanız yapın işe yaramaz. Kapsayıcı değilseniz, herkesi kucaklamıyorsanız o zaman adaletsiz olursunuz. Adil yaklaşmıyorsanız terazinin bir kefesi daima aşağıda olur ve siyasetin işlevini yerine getirmemiş olursunuz. Çünkü siyasetin üç temel işlevi var. Üretimi arttırmak, üretilenin adil bölüşümünü sağlamak ve bunu toplumsal barış içinde gerçekleştirmek. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Demokratik, katılımcı, şeffaf bir belediyecilik uygulamaya çalışıyoruz. Bugün, burada katılımcılığın da bir başka örneğini yaşıyoruz. Şu ana kadar yaptığımız çalıştaylarımız var. Muhtarlarla, kadınlarımızla, dezavantajlı gruplarımızla, sanayicilerimizle yaptığımız çalıştaylar devam ediyor. İlçemizi yönetirken her şeyi biz biliyoruz, demiyoruz. Bizim fikrimiz var, projelerimiz var ama halkımızın dediklerine öncelik veriyoruz. Bu nedenle onları proje ağımıza alıyoruz. Geri dönüşü, kaynağı, halka dokunuşu yüksek olan; çevreci, kente katma değer katacak olan projeleri teker teker hayata geçiriyoruz"

"Hedefimiz: Sorunları çözülmüş bir Esenyurt"

Başkan Özer hedeflerini ise şöyle sıraladı: "Bizim Esenyurt için en önemli hedefimiz; barış ve kardeşlik kenti Esenyurt. Bu hedef sadece Esenyurt için değil bütün belediyelerimiz için, İstanbul'umuz için, Türkiye'miz için de çok elzem bir hedef. İkinci hedefimiz; temiz, yeşil, ulaşılabilir bir Esenyurt. Üçüncüsü kültür, sanat ve sporun başkenti Esenyurt. Dördüncü hedefimiz; sosyal belediyeciliğin kalbi Esenyurt, beşincisi; lojistik, sanayi ve ticaret üssü Esenyurt. Altıncı hedefimiz; imar sorunları, planlama sorunları çözülmüş bir Esenyurt. İlk altı hedefimizi gerçekleştirip yedinci hedefimize ulaşmış olacağız. O da; 21. yüzyıla yakışan bir Esenyurt. Hepimizin en temel özlemi bu. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Temizlik filomuzu 12 yeni çöp kamyonu ile güçlendirdik. 540 tane yeni temizlik konteyneri aldık. Var olan tüm konteynerimizin bakımını, onarımını gerçekleştirdik. Çok şükür temiz bir Esenyurt oluşturduk. Yeşil bir Esenyurt oluşturmak için de çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Normalde kişi başına düşen yeşil alanın 10 metrekare olması lazım. Bu oran Esenyurt'ta 72 santimetrekare. Bu kentin durumunu değiştirmek için kolları sıvadık. 100 bin metrekarelik bir yeşil vadiyi gece gündüz çalışarak tamamlama aşamasına getirdik. İstiklal ve Akçaburgaz Mahallelerinde iki park açtık. 14 tane park çalışmamız da devam ediyor. Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde 10 bin metrekarelik bir parkın temelini attık. O parkımızın içinde bir kreş de var, bitki tünelleri var, antik tiyatroları var, çocuk oyun alanları var. İnşallah en kısa sürede biz bunu bitirip halkımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

"100 bin ton asfalt dökeceğiz"

Başkan Özer sözlerine şöyle devam etti: "Hedefimiz, ulaşılabilir bir Esenyurt. Bu çarpık kentleşmenin getirmiş olduğu en büyük problemlerden biri; yolların, asfaltın bozuk olması, otopark probleminin olması, trafiğin çok büyük bir sorun haline gelmesi. Gelir gelmez bu işe el attık ve 45 bin ton asfalt döktük. Hedefimiz bu sezon 100 bin ton asfalt dökmek. 70 tane caddemizi asfaltlayacağız. 2 tane prestij cadde yapıyoruz. 54 bin metrekare parke ve bordür taşı döşedik. 8 bin noktada yol bakım onarım çalışması yaptık. Bin 625 metre yağmur suyu hattı, 6 bin 552 asfalt yama çalışması yaptık. 16 bin 865 metre refüj ve bordür boyaması ve 20 kilometre yol çizgi boyası yaptık. 2 prestij caddemizin düzenleme çalışmalarına başladık. Bu çalışmalarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları var. Buradan Sayın İmamoğlu'na ve ekibine teşekkür ediyorum. 70 caddemizde asfalt için hazırlık çalışmalarını yapıyoruz. Hazırlığını sürdürdüğümüz 24 adet geometrik düzenleme ve kavşak projesiyle ulaşılabilir bir Esenyurt için çalışıyoruz"

"3 bin öğrencimize hayal ettikleri okullara kavuşmaları için eğitim verdik"

Eğitim ve spor alanında da yaptığı çalışmalara değinen Özer, "29 farklı branşta 14 bin 683 vatandaşımıza toplam 109 bin 594 spor hizmeti verdik. 3 dünya şampiyonu, 1 dünya ikincisi, 1 Avrupa birincisi, 2 milli sporcumuzu ödüllendirdik. 19 amatör spor grubunun tesislerimizden faydalanmasını sağlıyoruz. 211 özel ihtiyaçlı çocuğumuzu yüzme havuzlarımızdan faydalandırıyoruz. Sınavlara hazırlık noktasında ise 100 günde 600 öğrenciye, 22 farklı branşta 415 kursiyere eğitim verdik. LGS ve YKS kurslarımızda 3 bin öğrencimize hayal ettikleri okullara kavuşmaları için eğitim verdik. Geldiğim günden beri en önemsediğim ikinci konu sosyal belediyecilik. Bin 600 evladımızın sünnet operasyonunu gerçekleştiriyoruz. Günde 15 bin kişiye sıcak yemek dağıtacak bir aşevinin açılışını yaptık. 2 adet kent lokantasını en kısa sürede hayata geçireceğiz. 117 beyaz eşya yardımı gerçekleştirdik. Bunları gelecekte ikiye üçe katlayacağız. 2 bin 450 metrekare alan üzerinde projelendirilmesi hazırlanan et entegre tesisi ve kuru gıda tanzim satış marketinin çalışmalarını yürütüyoruz. Bu gerçekleştiği takdirde özellikle alım gücü olmayanlara yardımlarımızı dağıtmayı düşünüyoruz" dedi.

İlçeye 15 yeni kreş geliyor

Esenyurt'a 40 yılda sadece 9 tane kreş yapıldığını belirten Prof. Dr. Özer, "Biz gelir gelmez bir kreşi bitirdik. Bir tanesinin temelini attık. 15 yeni kreşin de çalışmalarını yürütüyoruz. Kariyer merkezimizdeki çalışmaları hızlandırdık, sayıları arttırdık. İlk 100 günümüzde 3 bin 844 vatandaşımızla görüşme yaptık. Bin 397 kişiyi iş sahibi yaptık. Burada hedefimiz 100 bin istihdam. 11 bin 143 Esenyurtlu kadına 27 farklı kategoride mesleki eğitim verdik. Kadınların ürettikleri ürünlerin sergilendiği kadın ve sanat sergisini açtık. Ekrem Başkan'dan üretilen ürünlerin İstanbul'da da, örneğin; Sultanahmet Camii'nin altında satılabileceği bir yer tahsis etmelerini istedik. Düzenlediğimiz 7 gezi ve 4 etkinlik ile 792 kursiyerimize, 260 çocuğumuza bu anlamda keyifli anlar yaşattık. Kadınlara 3 bin 188 seans psikolojik destek sunduk. 5 tane kreşi birlikte yapıyoruz. Yaşam Vadisi'nin 3. etabını bitiriyoruz. Mahmut Bey-Esenyurt metrosu çok önemli. Başkanımız da bunun üzerinde çok duruyor. Ayrıca Esenyurt Hızray Projesi var. Nihai hedefimiz güçlü yerlerimizi geliştirip Esenyurt üzerindeki negatif algıyı ortadan kaldırarak barış ve kardeşlik şehrini birlikte inşa etmektir" ifadelerini kullandı.

Başkan Özer'den uluslararası dans festivaline çağrı

Prof. Dr. Özer, programda ayrıca 18 Temmuz'da, 35 ülkeden 500 dansçının katılacağı 3. Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali düzenleyeceklerini duyurarak katılımcıları festivale davet etti.