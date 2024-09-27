Başkan Özer, SMA Hastası İkizlere Destek İçin Kitap Satışı Yapacak

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(İSTANBUL) - Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, kitap satışlarından elde edeceği gelirin tamamını, SMA Tip 2 hastası Aysima ile Nursima Öner kardeşlere bağışlayacağını açıkladı.

Başkan Özer, 8 yaşındaki Aysima ve Nursima'yı makamında ağırladı. Minik kardeşler, Başkan Özer'e, "Başkan amca, biz de oyunlar oynamak istiyoruz, bize destek olun" dedi. Kardeşlerin talebi üzerine Başkan Özer, kitap satışlarından elde edeceği gelirin tamamını SMA hastası ikizlere bağışlayacağını belirtti.

Özer, toplumun ihtiyaç sahiplerine her zaman destek olması gerektiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Bizim kültürümüzde, 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' anlayışı vardır. Eğer bir aile maddi zorluk içindeyse, çocuklarının eğitim veya sağlık konusunda desteğe ihtiyacı varsa, toplum olarak elimizi uzatmalıyız. Bu yüzden herkese çağrıda bulunuyorum: Aysima ve Nursima'nın okula gitmesi, oyunlar oynayabilmesi için desteklerinizi bekliyoruz. Anneleri yok, çocuklarımızla halaları ilgileniyor. Bu iki güzel çocuğun daha iyi bir gelecek için hepimizin yardımına ihtiyacı var. Toplum olmanın gereği, birbirimize el uzatmaktır."

İkiz kardeşlerin bakımını üstlenen hala Nurten Öner de Özer'e minnettar olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ben Aysima ve Nursima'nın halasıyım. Kızlarımız 8 yaşında ve SMA Tip 2 hastası. Türkiye'de ve dünyada bu hastalığa sahip ilk ikizler. Kampanyamızın yüzde 70'ini tamamladık ancak geriye kalan yüzde 30 için sadece 3 ayımız kaldı. Eğer kızlarımız 21 kiloya ulaşırsa, bu ilacı alma şansımız kalmayacak. Şu an Aysima 19, Nursima ise 17 kilo. İkizlerim okula gitmek, yürümek ve parklarda oynamak istiyorlar. Belediye Başkanı'mız çok ilgiliydi ve elinden gelen her yardımı yapacağını söyledi. Başkanımızın desteğiyle bu süreci başarıyla tamamlayacağımıza inanıyorum. Kendisine çok teşekkür ederiz."