Başkan Özlü: "Gençlerimize inanıyoruz" - Son Dakika

Gençlerle bir araya gelen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Gençlerimize inanıyor ve güveniyoruz" dedi.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Gençlerle Baş Başa" programına özel okullarla devam ediyor. Bu kapsamda Özlü, Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan özel okulu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi. Bilgi ve deneyimlerini gençlere aktaran Özlü, öğrencilerle fikir alışverişinde bulundu. Soru cevap şeklinde geçen programın sonuna doğru Başkan Özlü, öğrencilere önemli tavsiyelerde de bulundu. Özlü, "Bu zamanlarınızın kıymetini bilin. Bu zamanlar kendinize vakit ayırabileceğiniz en değerli vakitlerdir. Bu zamanınızı iyi değerlendirin. Sadece hep ders çalışın demiyorum. Kendinizi geliştirebileceğiniz aktiviteler, kültürel ve sosyal alanlarda zamanınızı verimli ve kaliteli geçirmenizi öneriyorum. Bunu öncelikle kendiniz için, daha sonra sizi zor şartlarda okutan aileniz için ve daha sonra aziz milletimiz ve vatanımız için yapmalısınız. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz" dedi. - KOCAELİ