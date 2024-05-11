Melikgazi Belediye Başkanı Anneler Günü Mesajı Yayımladı - Son Dakika
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Melikgazi Belediye Başkanı Anneler Günü Mesajı Yayımladı

Melikgazi Belediye Başkanı Anneler Günü Mesajı Yayımladı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, anneler günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Palancıoğlu, annelik makamının her gün anılması gerektiğini vurgulayarak, annelerin hatırlanmayı, değer görmeyi, saygıyı ve takdiri hak ettiğini belirtti. Ayrıca, bilinçli nesillerin yetişmesinde annelerin önemine dikkat çekti ve tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

11.05.2024 11:16  Güncelleme: 11:17
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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, anneler günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Palancıoğlu, ailenin en önemli mihenk taşı olan annelik makamının bir gün değil, her gün anılması gerektiğini belirterek sözlerine şu şekilde devam etti:

"İlk adımımızı atarken yanımızda olan, hayata dair tüm öğrenimlerimizde bize rehber olan annelerimize karşı sorumluluğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız. Annelerimiz hatırlanmayı, değer görmeyi, saygıyı ve takdiri herkesten daha çok hak etmektedir. Annelerimizden alacağımız tek hayır duası, dünyevi yaşamdaki her şeyden daha önemlidir. Bilinçli nesillerin yetişmesi için ilk ve en önemli durak annelerdir. Bu uğurda evlatlarını vatana ve millete hayırlı bir şekilde yetiştiren tüm annelerimize sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Annelerimizi bir gün değil, her gün hatırlamamız gerektiğinin bilincinde olarak başta şehit anneleri olmak üzere bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Mustafa Palancıoğlu, Anneler Günü, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Melikgazi Belediye Başkanı Anneler Günü Mesajı Yayımladı - Son Dakika

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