Başkan Palancıoğlu'ndan KGC'ye ziyaret - Son Dakika
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Başkan Palancıoğlu'ndan KGC'ye ziyaret

03.06.2022 13:09
Başkan Palancıoğlu'ndan KGC'ye ziyaret

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, yapılan genel kurul ile Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ne (KGC) Başkan olarak seçilen Metin Kösedağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, yapılan genel kurul ile Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ne (KGC) Başkan olarak seçilen Metin Kösedağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yapılan ziyarete Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, KGC Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kösedağ ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Basının insanların üzerinde psikolojik etkisi olduğunu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin yaptığı genel kuruldan sonra tekrar yeni bir yönetim oluştu. Hem başkanımızı hem de yeni yönetimini tebrik ediyorum. Gazeteci arkadaşlarımız için hayırlı uğurlu olsun. Hem ilçemizin, hem ilimizin hem de ülkemizin gelişmesinde, kalkınmasında, psikolojisinde basın yayın organlarının etkisi çok yüksek. Bazen bir konuyu tüm ülke konuşabiliyor. Dolayısıyla basın yayının ne kadar önemli bir parametre olduğunu, basın yayınla ilgili yapılan çalışmaların gerçekten ülkenin sorunlarını çözebilecek, psikolojisini düzeltebilecek formatta olduğunu görüyoruz. İnşallah biz de elimizden gelen her türlü desteği vererek güzel çalışmalara hep birlikte imza atıp, ülkemizi geliştirmenin mücadelesini vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Ben tekrar meclis üyelerimize ve ilçe teşkilatımıza teşekkür ediyorum ve tekrar başkanımıza başarılar diliyorum" dedi.

AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke de, "Yapılan seçimin basın camiasına hayırlar getirmesin temenni ediyorum. Öncesinde de yönetimde olan arkadaşlarımız var. Onları da Allah muvaffak etsin diyorum. Mesleğini layıkıyla yapan basın mensuplarının her biri bizim başımızın tacı. Onlar için biz de elimizden ne geliyorsa yanlarında olduğumuzu da beyan etmek istiyorum. Bu anlamda hem başkanımıza hem ekibine yeni dönemde hayırlı işler yapmalarını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden KGC Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kösedağ ise, "Yapılan seçim sonucunda ekip olarak göreve getirildik. Bugün de Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ile yönetim kurulu üyelerini burada ağırlıyoruz. Kendilerine hoş geldiniz diyorum" dedi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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