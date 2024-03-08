Başkan Pekmezci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nü Kutladı

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Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Tüm kadınların gününün kutlayan Başkan Pekmezci yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Kadınlarımızın saygın bir konumda olması dini ve milli değerlerimizin, gelenek göreneklerimizin, tarihimizin, sosyal hayatımızın tabii bir sonucudur. Türk tarihinde kadın her zaman önemli rol üstlenmiştir. Kurtuluş Savaşı'nda vatanın bağımsızlığı için cesurca cepheden cepheye koşan Türk kadını, Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra da toplumsal hayatın her alanında yine yerini almıştır.

Eğitim, bilim, kültür, sanat, siyaset, ekonomi ve spor gibi birçok alanda büyük başarılar ortaya koyan kadınlarımız, toplumumuzun temel taşı olan ailede annelik gibi manevi rollerin yanında, toplum içerisinde söz sahibi olmanın haklı onurunu yaşamaktadır. Aile kurumunun temeli, değerlerimizin taşıyıcısı ve koruyucusu olan kadınlarımızın, hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmalarına imkan sağlayacak şartları hazırlamak, toplumumuzun temel ve ortak sorumluluğudur.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta şehit annelerimiz ve depremzede kadınlarımız olmak üzere hayatımıza emekleriyle ve değerleriyle anlam katan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik ediyor, sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum." - BAYBURT