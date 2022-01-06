Üye Girişi
Başkan Sabırlı mahalle ve mezra ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

Başkan Sabırlı mahalle ve mezra ziyaretlerini sürdürüyor

06.01.2022 11:01
Başkan Sabırlı mahalle ve mezra ziyaretlerini sürdürüyor

VAN (İHA) – Van'da, AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, kırsal mahalle ve mezra ziyaretlerine devam ediyor.

VAN (İHA) – Van'da, AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, kırsal mahalle ve mezra ziyaretlerine devam ediyor.

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, beraberindeki partililerle birlikte, kırsal mahalle ve mezra ziyaretlerine 2022 yılında da devam ediyor. Ziyaretleri sırasında vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Başkan Sabırlı, yapılması gerekenleri istişare ederek sorunların çözümünde çaba sarf ediyor.

Ziyaretlerine durmadan devam edeceğini ifade eden Sabırlı, "AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanlığı olarak her gün alandayız. 2022 yılının ilk günlerinde de mahalle ve hane ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Şehit ailelerimizin yanı sıra ilçedeki mağdur ailelerimizi de ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını çözmeye çalışıyoruz" dedi. - VAN

YORUMLAR
500

Bahçesaray, AK Parti, Hisarcık, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Sabırlı mahalle ve mezra ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika


Özel haber! Kazakistan'da yaşanan isyanda Sedat Peker ayrıntısı: Provokatör arkadaşı mı? Özel haber! Kazakistan'da yaşanan isyanda Sedat Peker ayrıntısı: Provokatör arkadaşı mı?         
11:02
Koronavirüsün Delta ve Omicron varyantlarıyla gribin ortak semptomu Koronavirüsün Delta ve Omicron varyantlarıyla gribin ortak semptomu         
10:58
Survivor All Star kadrosundaki Atakan Arslan: Finale Nagehan'la oturmak isterim Survivor All Star kadrosundaki Atakan Arslan: Finale Nagehan'la oturmak isterim         
10:55
Güne yükselişle başlayan dolar şu anda 13,80'den işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar şu anda 13,80'den işlem görüyor         
10:49
TÜSİAD Başkanı: Bunlar doğru adımlar ise neden enflasyon bu denli şiddetli yükseliyor? TÜSİAD Başkanı: Bunlar doğru adımlar ise neden enflasyon bu denli şiddetli yükseliyor?         
10:37
Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi         
10:30
Boğazı kesilmiş halde bulunan gencin ölümünü, çantasından çıkan not aydınlattı Boğazı kesilmiş halde bulunan gencin ölümünü, çantasından çıkan not aydınlattı         
10:15
TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı         
09:56
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29
Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı         
17:56
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş         
17:55
Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?         
17:13
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı         
16:21
Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu         
14:55
Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu         
14:48

Son Dakika Haberleri
11:02 Özel haber! Kazakistan'da yaşanan isyanda Sedat Peker ayrıntısı: Provokatör arkadaşı mı?
10:59 Gelin Evi programında şaşırtan diyalog! Shakespeare'i aile büyüğü sandı
10:58 Koronavirüsün Delta ve Omicron varyantlarıyla gribin ortak semptomu
10:57 Dizilerde umduğunu bulamadı! Elçin Sangu tiyatroya yöneldi
10:55 Survivor All Star kadrosundaki Atakan Arslan: Finale Nagehan'la oturmak isterim
10:49 Güne yükselişle başlayan dolar şu anda 13,80'den işlem görüyor
10:49 Fenerbahçeliler heyecanlandı, Löw'den yanıt bekleniyor! Listede iki isim daha var
10:43 Hakan Ural'dan garip öneri: Pandeminin bitmesi için Bill Gates'i tutuklayın!
10:36 TÜSİAD Başkanı: Bunlar doğru adımlar ise neden enflasyon bu denli şiddetli yükseliyor?
10:31 Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 11:08:14. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Sabırlı mahalle ve mezra ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement