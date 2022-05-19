Başkan Şadi Yazıcı Tuzlalı öğrencilerin 19 Mayıs koreografisini paylaştı - Son Dakika
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Başkan Şadi Yazıcı Tuzlalı öğrencilerin 19 Mayıs koreografisini paylaştı

19.05.2022 14:36
Başkan Şadi Yazıcı Tuzlalı öğrencilerin 19 Mayıs koreografisini paylaştı

Tuzla'da lise öğrencileri 19 Mayıs koreografisi gerçekleştirdi.

Tuzla'da lise öğrencileri 19 Mayıs koreografisi gerçekleştirdi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, o anları sosyal medya hesabından "Tuzla Ahmet Yesevi Anadolu Lisesi Öğrencileri güzel bir çalışma yapmış. Kollektif hareketin estetiği" notu ile paylaştı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Tuzla'da da coşkuyla kutlanıyor. Tuzla'da bulunan Tuzla Ahmet Yesevi Anadolu Lisesi öğrencileri, özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Öğrenciler, günlerce çalıştıkları 19 Mayıs koreografisini sabah saatlerinde gerçekleştirdi.

Tüm yurtta kutlanan 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla'da bulunan Tuzla Ahmet Yesevi Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Öğrencilerle bir araya gelen Başkan Yazıcı için öğrencilerin hazırladığı Türk Bayrağı ve 19 Mayıs yazılı koreografi havadan görüntülendi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Başkan Yazıcı, sosyal medya hesabından, "Tuzla Ahmet Yesevi Anadolu Lisesi Öğrencileri güzel bir çalışma yapmış. Kollektif hareketin estetiği" notu ile paylaştı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Ahmet Yesevi, Tuzla, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Şadi Yazıcı Tuzlalı öğrencilerin 19 Mayıs koreografisini paylaştı - Son Dakika


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