Başkan Şahin kapalı pazarın nabzını yokladı - Son Dakika

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, kapalı pazar alanındaki esnafı ziyaret ederek talep ve görüşlerini dinledi.

Her hafta Hürriyet Mahallesinde kurulan kapalı sebze-meyve pazarını Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Gürses ve Melek Mızrak Subaşı ve partililerin olduğu ziyarette Başkan Şahin, esnafın talep ve görüşlerini dinledi. Pazar esnafının kapalı pazar binası ile ilgili isteklerini de dinleyen Başkan Şahin, gerekli bakım ve onarımların yapılması talimatını verdi. Üst üste gelen zamlarla beraber vatandaşın alım gücünün düştüğünü belirten Başkan Semih Şahin, "Halk olarak zor bir dönem geçiriyoruz. Bazılarımız bunu görmek istemiyor olabilir ama halkın mutfağında büyük bir 'yangın' var. Bakın burada temel ihtiyacımız olan meyve sebzeyi alırken bile vatandaşımız tereddüt ediyor. Alım gücü düştü, üst üste gelen zamlarla hem esnaf hem vatandaş zor günler geçiriyor. Biz Bilecik Belediyesi olarak bu büyüyen yangını söndürmek için halkımız ve esnafımıza destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Esnafımızla ilgili güzel projelerimiz devam edecek"

Esnafla sohbeti sırasında yeni projelerin müjdesini de veren Başkan Semih Şahin, "Esnafımız ve vatandaşımızı doğrudan buluşturacak çok güzel bir proje üzerinde çalışıyoruz. Projemiz daha önce büyükşehirlerde uygulanmış ve çok güzel sonuçlar almış bir proje. Çok kısa bir süre içerisinde halkımız ve esnafımızla bir toplantı yaparak projemizi tanıtacağız, proje üzerine konuşacağız. Biliyorsunuz biz bu şehri halkımızla beraber yönetiyoruz. Vatandaşımızın ve esnafımızın görüşlerine önem veriyoruz. Son düzenlemelerin yapılmasıyla beraber projemizi hayata geçireceğiz" sözlerini kullandı.

Başkan Semih Şahin ve beraberindeki heyet, esnaf ve vatandaşla sohbet ettikten sonra alandan ayrıldı. - BİLECİK