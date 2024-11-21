Başkan Sandıkçı, Öğrencilere Yerel Yönetim Tecrübeleri Aktardı - Son Dakika
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Başkan Sandıkçı, Öğrencilere Yerel Yönetim Tecrübeleri Aktardı

Başkan Sandıkçı, Öğrencilere Yerel Yönetim Tecrübeleri Aktardı

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, öğrencilerle birlikte sahada incelemeler yaparak belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan, gençlerin geleceğe hazırlanmaları için eğitim ve tecrübe kazanmalarına önem verdiklerini vurguladı.

21.11.2024 15:17  Güncelleme: 15:22
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Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Öğrencilerimizin yeni bilgi ve tecrübeler kazanmalarına vesile olduk. Geleceğimizi daha güçlü kılmanın yegane yolu donanımlı ve örnek nesilleri toplumumuza kazandırmaktır" dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, öğrencilerle birlikte sahada incelemeler gerçekleştirdi. Başkan İbrahim Sandıkçı ile birlikte bir gün boyunca çalışmaları takip eden öğrenciler, belediye çalışmaları ve yerel yönetimler hakkında Başkan İbrahim Sandıkçı'dan bilgiler aldı. Başkan İbrahim Sandıkçı, gençlerin geleceğin teminatı olduğunu ve öğrencilerin temsili belediye başkanlığı göreviyle bir gün boyunca yeni tecrübeler elde ettiklerini söyledi.

Sahada takip

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'yla bir gün boyunca çalışmaları sahada takip eden öğrenciler, Başkan İbrahim Sandıkçı ile birlikte Encümen Toplantısı'na katılıp, Canik Belediyesi'nin ilçede tertip ettiği programlarda yer alarak gözlemlerde bulundu. Programlara öğrencilerle birlikte katılan Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi müdürlüklerinin sürdürdüğü çalışmalar, eğitime yönelik projeler ve sosyal belediyecilik alanında sürdürdükleri çalışmalar hakkında öğrencilere bilgiler aktardı. Öğrencilerle birlikte çalışmaları sahada takip ettiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Değerli öğrencilerimizle birlikte bir gün boyunca çalışmalarımızı yerinde takip ettik. Kendilerine belediye başkanının görevleri, belediye çalışmaları ve belediye meclislerinin çalışma usul ve esasları hakkında bilgiler aktardık. Öğrencilerimizin yeni bilgi ve tecrübeler kazanmalarına vesile olduk" şeklinde konuştu.

Öğrencilere hediye

Bir gün boyunca kendisine eşlik eden Canik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine teşekkür eden Başkan İbrahim Sandıkçı, öğrencilere hediye takdiminde bulundu. Öğrencilerin yeni tecrübeler kazanacağı programlar gerçekleştirmeye devam edeceklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Kıymetli öğrencilerimizin belediye başkanlığı ve farklı meslek grupları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmaları adına programlar ve etkinlikler gerçekleştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Sandıkçı, Öğrencilere Yerel Yönetim Tecrübeleri Aktardı - Son Dakika

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