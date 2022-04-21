Başkan Savran ev ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika
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Başkan Savran ev ziyaretlerini sürdürüyor

21.04.2022 13:42
Başkan Savran ev ziyaretlerini sürdürüyor

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, eşi Nejla Savran ile birlikte 2000 Evler ve Emek Mahallesinde ev ziyaretlerinde bulundu.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, eşi Nejla Savran ile birlikte 2000 Evler ve Emek Mahallesinde ev ziyaretlerinde bulundu.

Ramazan ayının ilk gününden itibaren farklı mahallelerde iftar programlarına katılarak vatandaşlarla ve gençlerle bir araya gelen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, iftar sonrasında ev ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Savran son olarak eşi Nejla Savran ile birlikte 2000 Evler Mahallesinde Artan ve Emek Mahallesinde ise Çelikel ailelerine konuk oldu. Ziyaretlerinde vatandaşların Ramazan aylarını tebrik ederek sohbet eden Savran, belediye hizmetlerine ilişkin görüş alış verişinde bulundu.

Savran, "Her gün farklı bir mahallemizde vatandaşlarımız bizlere sofralarını ve gönlünü açıyor. Bu mübarek Ramazan ayında yemeğimizi bölüşüyor, muhabbetimizi paylaşıyoruz. Dost meclislerinde halkımızla bir ara araya gelerek, hasbihal ediyoruz. Ramazan ayının bereketini her yerde yaşıyor ve görüyoruz." dedi. - NEVŞEHİR

Başkan Savran ev ziyaretlerini sürdürüyor
Başkan Savran ev ziyaretlerini sürdürüyor
Başkan Savran ev ziyaretlerini sürdürüyor

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Nevşehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Savran ev ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika


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