Ödemiş\'te yangın mağdurlarına TOKİ\'den 138 yeni ev teslimi

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Ödemiş ilçesinde geçen yıl Temmuz ayında meydana gelen orman yangınlarında evleri hasar gören vatandaşlar için TOKİ tarafından inşa edilen köy evlerinin bu ayın sonunda teslim edileceğini müjdeledi. Yaklaşık 600 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen projede sona gelindiğini belirten Saygılı, devletin tüm imkanlarıyla ilk andan itibaren sahada olduğunu ve afetzedelerin tam bir yıl içinde yeni yuvalarına kavuşacağını ifade etti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Sayın Bilal Saygılı, 2025 yılı Temmuz ayında Ödemiş'te meydana gelen orman yangınlarında evleri zarar gören vatandaşlar için inşa edilen konutlarda sona gelindiğini belirterek, "İnşallah Temmuz ayı sonu itibarıyla hak sahibi hemşehrilerimiz yeni yuvalarına kavuşacak. Ödemiş'e ve İzmir'e bu güçlü desteği sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Bakanımız Murat Kurum'a, emeği geçen tüm kurumlarımıza ve fedakarca çalışan personelimize teşekkür ediyorum. AK Parti hükümetleri olarak milletimizin emrinde, vatandaşlarımızın yanında olmaya ve yaralarını sarmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, çalışmalarda sona gelinen Ödemiş'teki konutlarla ilgili şunları açıkladı: "2025 yılı Temmuz ayında Ödemiş'te meydana gelen yangın felaketinde sadece ormanlarımız değil, vatandaşlarımızın yuvaları, emekleri ve hatıraları da zarar gördü. Ancak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletimiz, her afette olduğu gibi Ödemiş'te de ilk andan itibaren tüm imkanlarıyla sahada oldu. Yangının ardından vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için hızlıca harekete geçildi. Evleri zarar gören vatandaşlarımıza ilk hafta dolmadan 162 bin TL nakdi destek ödemeleri hesaplarına yatırıldı. Telef olan 134 küçükbaş hayvan, 2 büyükbaş hayvan ve 5 bin 627 arı kovanı hak sahiplerine teslim edilerek üreticilerimizin yaraları sarıldı. Bununla da yetinilmedi. Yangından etkilenen bölgelerde, Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında bulunan yollar dahi devletimizin imkanlarıyla yenilenerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Yangından sadece bir ay sonra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ile birlikte yaklaşık 600 milyon liralık yatırımla Tosunlar'da 64, Karadoğan'da 55, Suçıktı'da 14 ve Üzümlü'de 5 olmak üzere toplam 138 köy evi, 21 ahır, 1 cami ve 1 köy konağının temellerini attık. O gün vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü bugün yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Söz verdiğimiz gibi, bir yılda afetzede hemşehrilerimize yeni evlerini teslim etmiş olacağız. Bugün gelinen noktada TOKİ tarafından inşa edilen konutlarda sona yaklaşıldı. İnşallah Temmuz ayı sonu itibarıyla hak sahibi vatandaşlarımız yeni yuvalarına kavuşacak. Devletimiz, Ödemişli hemşehrilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmamış; zarar gören evlerden hayvanlara, altyapıdan sosyal desteğe kadar her alanda yaraları sarmıştır. Ödemiş'e ve İzmir'e bu güçlü desteği sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanımız Murat Kurum'a, emeği geçen tüm kurumlarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. AK Parti hükümetleri olarak milletimizin emrinde, her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." - İZMİR