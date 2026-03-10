Başkan Sekmen\'den muhtarlar buluşması

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kent merkezindeki muhtarlarla buluştu, talep ve tespitlerini dinledi.

Başkan Sekmen konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Muhtarlar Dernek Başkanımız Cemal Korkmaz ve Merkez İlçe Mahalle Muhtarlarımızla bir araya gelerek mahallelerimizin ihtiyaçlarını, vatandaşlarımızın taleplerini ve yürüttüğümüz çalışmaların son durumunu istişare ettik. Yerel yönetim anlayışımızda muhtarlarımız, mahallelerimizin sesi ve çözüm ortağıdır. Hep birlikte Erzurum'umuzun her köşesine hizmet ulaştırmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - ERZURUM