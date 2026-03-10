Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kent merkezindeki muhtarlarla buluştu, talep ve tespitlerini dinledi.
Başkan Sekmen konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Muhtarlar Dernek Başkanımız Cemal Korkmaz ve Merkez İlçe Mahalle Muhtarlarımızla bir araya gelerek mahallelerimizin ihtiyaçlarını, vatandaşlarımızın taleplerini ve yürüttüğümüz çalışmaların son durumunu istişare ettik. Yerel yönetim anlayışımızda muhtarlarımız, mahallelerimizin sesi ve çözüm ortağıdır. Hep birlikte Erzurum'umuzun her köşesine hizmet ulaştırmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - ERZURUM
Son Dakika › Yerel › Başkan Sekmen'den muhtarlar buluşması - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?