Başkan Sekmen'in istişare buluşmaları devam ediyor - Son Dakika
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Başkan Sekmen'in istişare buluşmaları devam ediyor

12.06.2022 13:45
Başkan Sekmen'in istişare buluşmaları devam ediyor

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçelere yönelik istişare toplantılarını sürdürüyor.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçelere yönelik istişare toplantılarını sürdürüyor.

Başkan Sekmen ve ekibi bu kez de Pasinler ilçesindeydi. Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli ve AK Parti Pasinler İlçe Başkanı Gökhan Kanal ile birlikte muhtarlarla buluşan Başkan Sekmen, burada yaptığı değerlendirmede, "Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını en detaylı şekilde öğrenmemizi sağlayan istişare buluşmalarımız hız kesmeden devam ediyor" dedi.

Pasinler'de de alt ve üstyapı çalışmalarının sürdüğünü anımsatan Sekmen, şunları kaydetti: "Erzurum kent merkezinde ne tür bir çalışmamız varsa ilçelerimizde de aynı hizmet var. İl genelinde şuan 490'ı aşkın noktada ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla görev yapıyor. Mevsim şartlarının normale dönmesiyle birlikte yol bakım ve onarım çalışmalarını hızlandırdık. İl genelindeki tüm mahallelerimizde içme suyu, içme suyu depo yapımı, kanalizasyon, fosseptik ve içme suyu hattı ile kanal arızalarını giderme çalışmalarımız sürüyor."

Pasinlerli muhtarların yatırımlardan ötürü teşekkür ettiği toplantıda söz konusu durumdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sekmen, "Yerel yönetimin mihenktaşı olan muhtarlarımızın bizlerden memnun olduğunu duymak, kıymetli kardeşlerimizin methiye dolu sözlerini işitmek bizlere ayrı bir güç ve motivasyon kazandırıyor. İşte bu güçle çalışma azmimiz kat ve kat artıyor. Hemşehrilerimizin huzur ve refahı için mahalle ve ilçelerimizi güzelleştirmeye devam edeceğiz" kaydını düştü. - ERZURUM

Başkan Sekmen'in istişare buluşmaları devam ediyor
Başkan Sekmen'in istişare buluşmaları devam ediyor
Başkan Sekmen'in istişare buluşmaları devam ediyor
Başkan Sekmen'in istişare buluşmaları devam ediyor
Başkan Sekmen'in istişare buluşmaları devam ediyor
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Kaynak: İHA

Mehmet Sekmen, Pasinler, Hisarcık, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Sekmen'in istişare buluşmaları devam ediyor - Son Dakika

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