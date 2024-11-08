Başkan Sekmen, Şehit Ailesini Ağırladı

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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Şehit Yüzbaşı Burak Coşkun'un ailesini kabul etti.

Başkan Sekmen, şehit ailesini kabul ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Aziz vatanımızın bekası uğruna şüheda mertebesine ulaşan Kahramanımız Şehit Yüzbaşı Burak Coşkun'un kıymetli validesi Gülten Coşkun Hanım ile değerli babası Gülbey Coşkun Bey'i belediyemizde ağırladık. Şehitlerimiz, bu milletin canı, ruhu ve en kıymetli emanetleridir. Onların fedakarlıkları sayesinde bizler, huzur ve güven içerisinde, bu topraklar üzerinde varlığımızı sürdürüyoruz. Her bir şehidimiz, ülkemizin bağımsızlığı, bayrağımızın onuru ve geleceğimiz için adını tarihe altın harflerle kazımış birer kahramandır. Dürüst kişiliği, sağlam karakteri, sarsılmaz iradesi ile milli ve manevi değerlere bağlılığı, vatanseverliği ve kahramanlıkları ile aziz milletimizin evladı olan Kahramanımıza olan şükran borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz. Böylesine müstesna bir vatanseverin adını yaşatmaya devam edeceğiz. Kıymetli hamiyetperver Coşkun ailesine nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Cenab-ı Allah'tan, aziz vatanımız uğruna şehit düşen tüm kahramanlarımıza rahmet diliyorum." şeklinde konuştu. - ERZURUM