Başkan Sekmen, Türkçe Yaz Okulu Öğrencileriyle Buluştu

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen 2025 Türkçe/Türkoloji ve Tematik Yaz Okulları kapsamında dünyanın dört bir yanından Erzurum'a gelen misafir öğrencilerle buluştu.

Başkan Sekmen, kabul ile ilgili yaptığı açıklamada, "Fas'tan Çin'e, Kanada'dan Güney Afrika'ya kadar 15 farklı ülkeden gelen gençlerle kadim şehrimizin kültürel zenginliğini ve misafirperverliğini paylaşmaktan büyük mutluluk duyduk. Bu anlamlı buluşmaya vesile olan Yunus Emre Enstitüsü'ne, Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Cahit Şenel'e ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Fatih Demirel'e gönülden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM