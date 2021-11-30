Başkan Söğüt, tekneleri zarar gören balıkçılardan bilgi aldı - Son Dakika

Lodos dolayısıyla tekneleri zarar gören balıkçılardan bilgi alan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Ekiplerimiz gece boyu mesaideydi. Nerede sorun varsa anında müdahale etmeye çalıştık" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, lodos dolayısıyla zarar gören Hereke ve Yarımca'daki balıkçı barınaklarını gezdi, balıkçılardan bilgi aldı. Yaşanan fırtınanın Türkiye'nin bir çok ilinde olduğu gibi Körfez'de de hissedildiğini belirten Başkan Söğüt, "Kentte yaşanan her türlü olumsuzluğa anında müdahale etmek adına ekiplerimiz gece boyunca mesaideydi. Devrilen ağaçlarımız oldu, bazı noktalarda tabela ve çatılardan uçan parçalar vardı. Gece boyunca tüm bu olumsuzlukları gidermek adına arkadaşlarımız sahadaydı. Balıkçı teknelerimiz de bu süreçte zarar gördü. Hepinize geçmiş olsun. Belediye olarak yanınızdayız" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ