Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Şehit Aileleriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Şehit Aileleriyle Bir Araya Geldi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Şehit Aileleriyle Bir Araya Geldi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit aileleriyle bir araya gelerek, onlara desteklerini ifade etti. Programda duygu dolu anlar yaşandı ve Başkan Söğüt, şehitlerin emaneti olan ailelere her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

07.03.2024 14:06  Güncelleme: 14:08
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Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit aileleriyle bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Sizler, şehitlerimizin bizlere bıraktığı emanetlersiniz. Bizler sizlerin daima yanınızdayız" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kent Konseyi tarafından düzenlenen programda Tütünçiftlik Nazende'de şehit aileleriyle bir araya geldi. Körfez Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Zehra Coşkun Salih ve şehit annelerinin katılım sağladığı programda duygu dolu anlar yaşandı.

Programda konuşan Başkan Söğüt, "Kadınlarımız bizler için bir gün değil her gün değerli. Bu vatan uğruna canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Sizler, şehitlerimizin bizlere bıraktığı emanetlersiniz. Bizler sizlerin daima yanınızdayız. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. En başta sizlerin olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Kadınlar Günü kutlu olsun" dedi. Program sonunda Başkan Söğüt ve eşi Hatice Söğüt, katılımcılara çiçek takdim etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Şehit Aileleriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika


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