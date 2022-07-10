Başkan Soyer ve İzmir heyeti Srebrenitsa'yı yerinde anacak - Son Dakika
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Başkan Soyer ve İzmir heyeti Srebrenitsa'yı yerinde anacak

10.07.2022 22:26
Başkan Soyer ve İzmir heyeti Srebrenitsa'yı yerinde anacak

İzmir Büyükşehir Belediye Bakanı Tunç Soyer ve İzmir heyeti, Srebrenitsa'da 8 bini aşkın insanın katledilişinin 27'nci yılı nedeniyle Bosna-Hersek'e gitti.

İzmir Büyükşehir Belediye Bakanı Tunç Soyer ve İzmir heyeti, Srebrenitsa'da 8 bini aşkın insanın katledilişinin 27'nci yılı nedeniyle Bosna-Hersek'e gitti. Başkan Soyer, Saraybosna'da "Bilge Kral" Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve beraberindeki heyet, 27 yıl önce Srebrenitsa'da yaşanan ve 8 bini aşkın kişinin yaşamını yitirdiği soykırımının yıldönümü nedeniyle Bosna Hersek'e gitti. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan bir insanlık trajedisi olan katliamda, Sırp birlikleri temmuz 1995'te 8 bin 372 Boşnak sivili öldürmüştü. 27'nci yıl dönümü programı çerçevesinde anma ve cenaze töreninin düzenleneceği 11 Temmuz'da, kimlik tespiti yapılan ve ailesinin onay verdiği 50 soykırım kurbanı daha Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilecek. Yarınki tören öncesi ülkeye gelen Başkan Soyer ve beraberindeki heyetin ilk adresi bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzet Begoviç'in anıt mezarının bulunduğu, soykırımda yaşamını yitiren bin 503 şehit Boşnak'ın da kabrinin yer aldığı Kovaci Şehitliği oldu.

"İZMİR'İN VİCDANINI DİRİ TUTMAYA GAYRET EDİYORUZ"

Burada çelenk sunumunda bulunan Başkan Soyer, "Aliya İzzetbegoviç, bir komutandan ziyade bir filozof ve Avrupa'nın tarihi boyunca yaşadığı en büyük katliamlardan birinde mağdur olmuş milletine sahip çıkmış bir büyük lider. 20. yüzyılda Avrupa'nın göbeğinde olması, trajedinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. O yüzden onu bugün burada anmaktan hem büyük acı duyuyoruz hem de hatırlatma görevimizi yerine getiriyoruz. Biz İzmir'den bugün buraya gelirken aslında İzmir'in vicdanını temsilen buradayız. İzmir'in vicdanını diri tutmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

SAVAŞIN İZLERİNİ HALA TAŞIYOR

Başkan Soyer ve beraberindeki heyet, kabir ziyaretinin ardından Osmanlı döneminden kalma Başçarşı'yı ziyaret etti. Saraybosnalıların ve Bosna'daki Türklerin ilgisiyle karşılaşan Başkan Soyer, çarşı esnafıyla sohbet etti. Başkent Saraybosna'da Ferhadiya Caddesi, katedral, Markale Pazarı ve Milli Kütüphane gibi savaşın izlerini taşıyan tarihi yerleri ziyaret eden Başkan Soyer, 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden sivil ve askerlerin anısına yapılan Sonsuz Ateş Anıtı'na da gitti. Saraybosna'da düzenlenen turda kent hakkında rehber eşliğinde bilgi alan İzmir heyeti, Bosna-Hersek ziyaretinin ikinci gününde soykırımın 27'inci anma günü etkinliklerine katılacak.

Başkan Soyer'e İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri Cumhuriyet Halk Partili Nilay Kökkılınç, Atilla Baysak, Taner Kazanoğlu, İYİ Partili Sedat Sarı, AK Parti'li Ertuğrul Akgün, Fikret Mısırlı ve Deva Partili Nezih Özuyar ile Balkan derneklerinin temsilcileri ve İzmir basın heyeti eşlik etti.

(Ceren Atmaca/İHA)

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Kaynak: İHA

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