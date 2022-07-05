Başkan Soykan: "Akbalık güreşleri bizim için tarihi bir öneme sahip" - Son Dakika
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Başkan Soykan: "Akbalık güreşleri bizim için tarihi bir öneme sahip"

05.07.2022 16:44
Başkan Soykan: "Akbalık güreşleri bizim için tarihi bir öneme sahip"

Akyazı Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Akbalık güreşleri bizim için tarihi bir öneme sahip. Kültürel kodlarımızın ve geleneğimizin sporla varlığını devam ettirmesi çok önemli.

Akyazı Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Akbalık güreşleri bizim için tarihi bir öneme sahip. Kültürel kodlarımızın ve geleneğimizin sporla varlığını devam ettirmesi çok önemli. Geleneğimizi, kültürümüzü ata sporumuzla gelecek nesillere aktaracağız" dedi.

Akyazı Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı Bilal Soykan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. 2 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısı öncesinde belediyenin bir aylık faaliyetlerini içeren video gösterimi gerçekleştirildi. Çalışmalarla ilgili detayları meclis üyeleri ile paylaşan Soykan, ilçede etkili olan yağışların ardından vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için belediye ekipleri tarafından yoğun bir çalışma gerçekleştirildiğini ifade etti. Soykan, Beldibi mahallesindeki köprünün kısa süreli trafiğe kapandığını yetkili kurumla iş birliği yapılarak tekrardan ulaşıma açıldığını aktardı.

"Akbalık güreşleri bizim için tarihi bir öneme sahip"

Tarihi Akbalık Yağlı Güreşleri'nin 3 yıl aradan sonra tekrar yapılacağını ifade eden Soykan, "Güreş sahasında hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Akbalık güreşleri bizim için tarihi bir öneme sahip. Kültürel kodlarımızın ve geleneğimizin sporla varlığını devam ettirmesi çok önemli. Geleneğimizi, kültürümüzü ata sporumuzla gelecek nesillere aktaracağız. Güreşlerin tarihi bir kültür-spor faaliyeti olmasının yanında halkımızın yaşadığı topraklarla ve geçmişi ile güçlü bağlar kurmasına köprü görevi var. 600 pehlivanın katılacağı organizasyonumuza tüm değerli meclis üyelerimizi ve tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Bu tarihi organizasyonun tanıtımı için dün yerel ve ulusal medya temsilcilerinin katılımı ile bir basın toplantısı gerçekleştirdik. İnşallah ülkemizin dört bir yanından güreş severlerin katılacağı güzel bir organizasyon olacak" dedi.

"İlçe Terminali Projesi'nde çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor"

Fatih Mahallesi'nde inşaatı devam eden Terminal- Orta Garaj Projesi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Bilal Soykan, "İlçemizin ihtiyaçlarına yönelik hayata geçirdiğimiz projelerden bir tanesi olan İlçe Terminali Projesi'nde çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor. 3 bin 500 metrekare alanda başlatmış olduğumuz projeyi kısa süre içerisinde tamamlayarak açılışını gerçekleştireceğiz" derken Akbalık Güreş Ağası Mehmet Öztürk, "16 Temmuz'da gerçekleştireceğimiz 57. Tarihi Akbalık Yağlı Güreşleri'ne meclis üyelerimizi ve tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" diye konuştu. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Bilal Soykan, Hisarcık, Akyazı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Soykan: 'Akbalık güreşleri bizim için tarihi bir öneme sahip' - Son Dakika

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