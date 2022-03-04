Başkan Soykan, Akyazı Muhtarlar Derneği yönetimini ağırladı - Son Dakika
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Başkan Soykan, Akyazı Muhtarlar Derneği yönetimini ağırladı

04.03.2022 10:45
Başkan Soykan, Akyazı Muhtarlar Derneği yönetimini ağırladı

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı Muhtarlar Derneği yeni başkanı Ahmet Savaş ve yönetimini makamında ağırladı.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı Muhtarlar Derneği yeni başkanı Ahmet Savaş ve yönetimini makamında ağırladı.

Akyazı Muhtarlar Derneği'nin 23 Şubat Çarşamba Günü gerçekleştirilen olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Ahmet Savaş, yönetim kurulu üyesi ile birlikte Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'ı ziyaret etti. Ahmet Savaş ve yönetim kuruluna yeni görevlerinde başarı dileyen Bilal Soykan, muhtarların vatandaşlarla aralarında köprü görevi yürüttüğünü belirtti. Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Savaş ise örnek olacak çalışmalarla ilçeyi cazibe merkezi haline getireceklerini söyledi.

Soykan, "Siz değerli muhtarlarımız demokrasimizin en temel taşısınız. Vatandaşlarımızla bizim aramızda köprü görevi görüyorsunuz. Göreve geldiğimizden beri hayata geçirdiğimiz bütün projelerimizde sizlerle dayanışma içinde olduk bundan sonra da olmaya devam edeceğiz inşallah. Ortak amacımız olan Akyazılı vatandaşlara hizmet için çalışacağız. Hep birlikte Akyazı'yı tarımı, sanayisi, turizmi ve kentleşmesi ile örnek şehir haline getireceğiz" dedi. - SAKARYA

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Bilal Soykan, Ahmet Savaş, Akyazı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Soykan, Akyazı Muhtarlar Derneği yönetimini ağırladı - Son Dakika


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