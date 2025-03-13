Başkan Subaşı, Öğrencilerle İftar Sofrası Kurdu

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Şeyh Edebali Üniversitesinde okuyan öğrencilerin evine konuk olarak birlikte iftar yaptı.

Gençler tarafından büyük bir sevinçle karşılanan Başkan Subaşı, öğrencilerle birlikte sofrayı hazırlayarak, yemek yedi. Öğrencilerle sohbet ederek, bilgi ve tecrübesini de paylaşan Başkan Subaşı, öğrencilerden gelen talep ve sorulara cevap verdi. Başkan Subaşı, "Bu akşam iftar sofrasında üniversiteli gençlerimizin misafiri olduk. Hem sohbet ettik hem de soframızı paylaştık" dedi. Öğrenciler de Başkan Subaşı'yı ağırladıkları için duydukları sevinci belirterek, teşekkür etti. - BİLECİK