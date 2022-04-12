Başkan Taban polis memurlarıyla iftar sofrasında buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Taban polis memurlarıyla iftar sofrasında buluştu

12.04.2022 14:21
Başkan Taban polis memurlarıyla iftar sofrasında buluştu

Kaymakam Eren Arslan ve Belediye Başkanı Alper Taban, ilçe protokolünün de katılımıyla şehir girişinde bulunan kontrol noktasında görevi başındaki polis memurlarıyla iftar sofrasında bir araya geldi.

Kaymakam Eren Arslan ve Belediye Başkanı Alper Taban, ilçe protokolünün de katılımıyla şehir girişinde bulunan kontrol noktasında görevi başındaki polis memurlarıyla iftar sofrasında bir araya geldi.

Her akşam farklı bir iftar sofrasında vatandaşlarla buluşan Belediye Başkanı Alper Taban, halkın güvenliği için 24 saat esasıyla çalışan güvenlik güçleriyle de iftar sofrasında buluştu. İnegöl Belediyesi organizasyonuyla şehrin doğu girişinde bulunan polis kontrol noktasında iftar düzenlendi. Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Acet, İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Çağrı Bastaban, Jandarma Komutanı Ferruh Maden ve Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir'in de katıldığı programda, görev başındaki polislerle iftar yapıldı.

Aynı zamanda güvenlik güçleriyle istişareler de yapıldı. - BURSA

Başkan Taban polis memurlarıyla iftar sofrasında buluştu
Başkan Taban polis memurlarıyla iftar sofrasında buluştu
Başkan Taban polis memurlarıyla iftar sofrasında buluştu
Başkan Taban polis memurlarıyla iftar sofrasında buluştu

YORUMLAR
500
Kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı Kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 3 kişi tutuklandı Son dakika haber! Bolvadin polisi aranması olan 32 kişiyi yakaladı Son dakika haber! Bolvadin polisi aranması olan 32 kişiyi yakaladı

Eren Arslan, Alper Taban, Hisarcık, Polis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Taban polis memurlarıyla iftar sofrasında buluştu - Son Dakika


Son Dakika
14:06 Bircan Bali'nin şikayeti üzerine yargılanan Reynmen, beraat etti
14:01 İstanbul'un göbeğinde Libyalı şahıs kendisi gibi Libya uyruklu olan kadını İstanbul'da bıçakla gasp etti
13:58 "Sonbaharda seçim bekliyorum" diyen MetroPOLL'un sahibi Özer Sencar: Erdoğan seçimi kazanırsa Ekrem İmamoğlu'nu görevden alacak!
13:57 Karantinaya girmek istemedi, tekme tokat dayak yedi! Korona Şangay'da tekrar ortaya çıktı
13:47 Skandal fotoğraf! İslam düşmanı Fransız aday Marine Le Pen ırkçılığını böyle ilan etti: Siyah kadına tek parmağıyla dokundu
13:35 Mahkemeden emsal karar! Rüzgar enerjisi şirketi 150 kartalı öldürdüğü için 8 milyon dolar ödeme yapacak
13:20 MHP Lideri Bahçeli 'kalpsiz ve kapasitesiz' dediği Kılıçdaroğlu'na seslendi: Bizim adayımız belli, siz de çürük adayınızı açıklayın!
13:09 Zelenski ve eşi ayrı mı yaşıyor? First Lady Olena Zelenski ilk kez konuştu
12:59 İmamoğlu'nun "Uğur getireceğim" dediği kulüp Süper Lig'in bitimine 6 hafta kala ligden düştü
12:53 Altay Bayındır'ın Fenerbahçe - Galatasaray derbisindeki rahatlığı sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 14:29:23. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Taban polis memurlarıyla iftar sofrasında buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement