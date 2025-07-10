Başkan Tahmazoğlu, Esnaf ve Vatandaşlarla İstişarede Bulundu

Esnaf ve vatandaşlar ile bir araya gelerek istişare eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çalışmaları hakkında bilgilendirme yapmaya devam ediyor.

İşyerlerine gerçekleştirdiği ziyarette, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, esnaf ve vatandaşla sohbet ederek talepleri dinliyor. Göreve geldiği ilk günden itibaren ilçenin sokaklarını adım adım dolaşıp, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, yaşlıların duasını alırken gençlerin de isteklerini dinledi.

Çalışmalarımızı arttırarak devam ettiriyoruz

Genç, yaşlı herkesin ilgi gösterdiği Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey'in gelişmesinde önemli rol oynayan esnafla ve vatandaşlarla yapılan istişarenin önemine vurgu yaparak, "Belediyemizin yaptığı çalışmaları esnafımızla paylaştık. Vatandaşlarımızın yapılan hizmetlerden memnuniyetini gördükçe mutlu oluyoruz. Onların isteklerini ve taleplerini dinledik. Yaptığımız hizmetleri esnaflarımızın, vatandaşlarımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz. Daha modern ve güzel bir şehirde yaşamak adına ortak akıl anlayışıyla hareket ederek, hizmetin en iyisine layık olan Şahinbey'imize hep birlikte katkı sunuyoruz. Çalışmalarımız artarak devam edecektir" dedi.

İlçeyi esnaf ve vatandaşlarla birlikte yönetmeye devam ettiklerini belirten Başkan Tahmazoğlu," Esnafımız ve vatandaşlarımızla her zaman olduğu gibi bundan sonra da hep iç içe olacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP