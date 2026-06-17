Tahmazoğlu gençlerle buluştu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Üniversitesi Genç Ofisi'nde üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek gençlerin görüş, önerini dinledi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada gençlerle sohbet eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, eğitimden sosyal yaşama, kültürel faaliyetlerden geleceğe yönelik hedeflere kadar birçok konuda öğrencilerle fikir alışverişinde bulundu. Gençlerin düşüncelerine büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, gençlerin şehrin ve ülkenin geleceğinin teminatı olduğunu belirtti.

"Gençlerin hayalleri bize yol gösteriyor"

Gençlerle bir araya gelmenin kendileri için büyük değer taşıdığını ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Gençlerin bakışı, önerileri ve hayalleri her zaman yolumuza yön veren en güçlü değerlerden biri. Onların fikirlerini dinlemek, beklentilerini anlamak ve birlikte çözüm üretmek bizim için çok önemli. Gençlerle bir araya gelmeyi sürdürecek, kurduğumuz güçlü bağı daha da büyüterek yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Gençler de kendilerine verilen değerden dolayı Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek, düzenlenen buluşmanın verimli geçtiğini ve fikirlerini doğrudan paylaşma fırsatı bulduklarını ifade etti. - GAZİANTEP