Tahmazoğlu gençlerle buluştu - Son Dakika
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Tahmazoğlu gençlerle buluştu

Tahmazoğlu gençlerle buluştu
17.06.2026 15:43  Güncelleme: 15:45
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Üniversitesi Genç Ofisi'nde öğrencilerle bir araya gelerek eğitim, sosyal yaşam ve kültürel faaliyetler konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Üniversitesi Genç Ofisi'nde üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek gençlerin görüş, önerini dinledi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada gençlerle sohbet eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, eğitimden sosyal yaşama, kültürel faaliyetlerden geleceğe yönelik hedeflere kadar birçok konuda öğrencilerle fikir alışverişinde bulundu. Gençlerin düşüncelerine büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, gençlerin şehrin ve ülkenin geleceğinin teminatı olduğunu belirtti.

"Gençlerin hayalleri bize yol gösteriyor"

Gençlerle bir araya gelmenin kendileri için büyük değer taşıdığını ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Gençlerin bakışı, önerileri ve hayalleri her zaman yolumuza yön veren en güçlü değerlerden biri. Onların fikirlerini dinlemek, beklentilerini anlamak ve birlikte çözüm üretmek bizim için çok önemli. Gençlerle bir araya gelmeyi sürdürecek, kurduğumuz güçlü bağı daha da büyüterek yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Gençler de kendilerine verilen değerden dolayı Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek, düzenlenen buluşmanın verimli geçtiğini ve fikirlerini doğrudan paylaşma fırsatı bulduklarını ifade etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Üniversitesi, Yerel Haberler, Şahinbey, Politika, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tahmazoğlu gençlerle buluştu - Son Dakika

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