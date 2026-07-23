Tahmazoğlu’ndan hastalara moral, sağlık çalışanlarına destek ziyareti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ni ziyaret ederek tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti, sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Servisleri tek tek gezen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, hastalar ve yakınlarıyla sohbet ederek moral verdi. Hastaların sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi alan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, tedavi sürecinde büyük özveriyle görev yapan doktor, hemşire ve tüm sağlık çalışanlarına da kolaylıklar dileyerek emeklerinden dolayı teşekkür etti.

"Hastalarımıza acil şifalar diliyorum"

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, hastaların en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni ederek "Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören vatandaşlarımızı ve fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımızı ziyaret ettik. Şifa bekleyen tüm hastalarımıza Yüce Allah'tan sağlık, sıhhat ve afiyet diliyor, sağlık çalışanlarımıza da görevlerinde kolaylıklar temenni ediyorum" dedi.

Sağlık çalışanlarına teşekkür

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, gece gündüz demeden insan sağlığı için görev yapan sağlık çalışanlarının büyük bir fedakarlık örneği sergilediğini belirterek, onların emeklerinin her türlü takdirin üzerinde olduğunu ifade etti.

Hastalar ve hasta yakınları ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür etti.