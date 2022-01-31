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Başkan Tanır'dan belediye personellerine doğum günü sürprizi - Son Dakika

Başkan Tanır'dan belediye personellerine doğum günü sürprizi

31.01.2022 14:49
Başkan Tanır'dan belediye personellerine doğum günü sürprizi

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ocak ayında doğan belediye personelinin doğum gününü kutlayarak, mutluluklarını paylaştı.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ocak ayında doğan belediye personelinin doğum gününü kutlayarak, mutluluklarını paylaştı.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, personelle bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Tanır, Ocak ayında doğan personelle bir araya gelerek mutluluklarına ortak oldu. Başkanı Önder Tanır ve Başkan yardımcıları, Çilek Sosyal Yaşam Merkezi'nden gerçekleşen organizasyonla belediye çalışanlarının doğum gününü kutladı. Bu tür etkinliklerin personelin motivasyonunu artırmada önemli rolü olduğunu vurgulayan Başkan Tanır, doğum günlerinin yeni bir başlangıç olduğunu söyledi. Başkan Tanır: "Biz, Kestel Belediyesi olarak büyük bir aileyiz. Yoğun çalışma tempomuz içinde böyle güzel günlerde birlikte olmak çok güzel. Allah birlik, beraberliğimizi daim etsin. Ocak ayında doğan çalışma arkadaşlarımıza hayırlı, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum "dedi.

Başkan Tanır, doğum günü olan personeller için bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi. - BURSA

Başkan Tanır'dan belediye personellerine doğum günü sürprizi
Başkan Tanır'dan belediye personellerine doğum günü sürprizi
Başkan Tanır'dan belediye personellerine doğum günü sürprizi
Başkan Tanır'dan belediye personellerine doğum günü sürprizi
Başkan Tanır'dan belediye personellerine doğum günü sürprizi

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Sosyal Yaşam Merkezi, Önder Tanır, Doğum, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Tanır'dan belediye personellerine doğum günü sürprizi - Son Dakika


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