Başkan Tarhan, Avrupa Kentler Ağı Konferansına katıldı

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 71 şehirden 500'ün üzerinde belediye başkanının yanı sıra, Avrupa Komisyonundan, Finlandiya hükümetinden üst düzey temsilcinin yer aldığı ve Finlandiya'da gerçekleştirilen Espoo'da Eurocities (Avrupa Kentler Ağı) Konferansına katıldı.

Konferansa Strateji Geliştirme Müdürü Hürrem Betül Levent Erdal ile birlikte giden Başkan Tarhan, Avrupa kentleri ile birlikte "hayal et, uygula ve liderlik et" teması ile Mezitli'de uygulanabilir yeni fikirler, hayaller ve projelerin uygulanması konusunda görüşmelerde bulundu.

Konferans çerçevesinde ikili görüşmelerde de bulunan Başkan Tarhan, Mezitli'de ve Türkiye'de gerçekleştirilen çevre ve iklimsel olaylarla ilgili yaşanılan gelişmeler hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Geleceğin kentlerinin oluşumunda büyük öneme sahip konuların konuşulduğu konferansta yüzyılın en büyük felaketlerinden birisi olarak kabul edilen iklim değişikliğiyle küresel mücadele, en iyi çözümlerin belirlenerek uygulanırlığı, ortak mücadele alanlarının belirlenmesi, kamu ve özel sektör arasında bu alanda işbirliğinin sağlanması ve daha da önemlisi dünyanın geleceğini kurgulayacak olan gençlerin bu alana katılması için yapılması gerekenler aktarıldı. Konferans iklim değişikliğinin etkilerinin ve sonuçlarının daha iyi görülebilmesi çerçevesinde bu alanda bir de sergi açıldı.

Konferans çerçevesinde son derece yararlı çalışmalar yapıldığını aktaran Başkan Tarhan, "Bu tür buluşmalarla, dünyada yaşanan gelişmelere yakından tanık olma şansımızın yanında Mezitli'mizi ve ülkemizi olanağı da bulunuyoruz. Bu tür buluşmaların, özellikle Mezitli'nin tanınırlığı konusunda çok değerli katkıları bulunuyor. Yeni fikirler edinirken aynı zamanda Mezitli'yi anlatıyor, sorulara doğrudan cevap verebiliyoruz" dedi. - MERSİN