Başkan Tatık, Ramazan Ayında Ailelere Ziyaret Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Tatık, Ramazan Ayında Ailelere Ziyaret Ediyor

Başkan Tatık, Ramazan Ayında Ailelere Ziyaret Ediyor

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Ramazan ayında vatandaşlarla bir araya gelerek birlikte iftar yapıyor ve ailelerin dertlerini dinliyor.

06.03.2025 12:26  Güncelleme: 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Ramazan ayında farklı ailelere ziyaret ederek vatandaşların dertlerini dinlemeye ve birlikte iftar yapmayı sürdürüyor.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, vatandaşlarla birlikte olmayı devam ediyor. Başkan Tatık Tavas'ın Medet Mahallesinde ikamet eden Şayan ailesinin sofrasına misafir oldu. Şayan ailesiyle birlikte iftar yapan Başkan Tatık, sonrasında aile fertleriyle birlikte muhabbet etti.

Ramazan ayının huzurun, birliğin ayı olduğunu belirten Başkan Tatık, "Mübarek Ramazan ayında, gönül sofralarında bir araya gelmenin huzurunu yaşıyoruz. Medet Mahallemizde, Şayan Ailesi'nin misafiri olup, iftar sofralarının bereketine ortak olduk. Misafirperverlikleri ve samimiyetleri için kendilerine gönülden teşekkür ediyorum. Ramazan ayı boyunca fırsat buldukça aile ziyaretlerimize devam edeceğiz. Sofralarımızın bereketi, gönüllerimizin muhabbeti daim olsun" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kadir Tatık, Politika, Yerel, Yaşam, İftar, Tavas, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Tatık, Ramazan Ayında Ailelere Ziyaret Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 02:00:24. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Tatık, Ramazan Ayında Ailelere Ziyaret Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.