Başkan Tatık, Ramazan Ayında Ailelere Ziyaret Ediyor

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Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Ramazan ayında farklı ailelere ziyaret ederek vatandaşların dertlerini dinlemeye ve birlikte iftar yapmayı sürdürüyor.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, vatandaşlarla birlikte olmayı devam ediyor. Başkan Tatık Tavas'ın Medet Mahallesinde ikamet eden Şayan ailesinin sofrasına misafir oldu. Şayan ailesiyle birlikte iftar yapan Başkan Tatık, sonrasında aile fertleriyle birlikte muhabbet etti.

Ramazan ayının huzurun, birliğin ayı olduğunu belirten Başkan Tatık, "Mübarek Ramazan ayında, gönül sofralarında bir araya gelmenin huzurunu yaşıyoruz. Medet Mahallemizde, Şayan Ailesi'nin misafiri olup, iftar sofralarının bereketine ortak olduk. Misafirperverlikleri ve samimiyetleri için kendilerine gönülden teşekkür ediyorum. Ramazan ayı boyunca fırsat buldukça aile ziyaretlerimize devam edeceğiz. Sofralarımızın bereketi, gönüllerimizin muhabbeti daim olsun" dedi. - DENİZLİ