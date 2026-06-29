Başkan Tetik: "Hizmet atağı merkezden köylere yayılıyor"

Nazilli'nin sadece merkez mahallelerinden ibaret olmadığını vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Hizmet atağı merkezden köylere yayılıyor" dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, mahalle ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla birlikte olmaya devam ediyor. Muhtarların da desteğiyle çalışmalarını sürdüren Başkan Tetik, her hafta gerçekleştirdiği mahalle ziyaretleri kapsamında Kaşıkçılar, Kavacık ve Hasköy Mahallelerinde vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinledi. Mahalle sakinleriyle birebir görüşen Başkan Tetik, devam eden çalışmalar ve planlanan yatırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ziyaret programında Kaşıkçılar, Kavacık, Hasköy ve çevre mahallelerin muhtarlarıyla da bir araya gelen Başkan Tetik, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Muhtarlarla tam bir uyum içerisinde çalıştıklarını belirten Başkan Tetik, yerel yönetim anlayışlarının temelinde ortak akıl ve istişarenin bulunduğunu ifade etti.

Nazilli'nin sadece merkez mahallelerinden ibaret olmadığını vurgulayan Başkan Tetik, kırsal mahallelerin de hak ettiği hizmeti alması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Mahalle ziyaretlerinin artarak devam edeceğini dile getiren Başkan Tetik, "Sorunları yerinde dinliyor ve çözümleri birlikte üretiyoruz. Muhtarlarımız bizim mahallelerdeki en önemli yol arkadaşlarımız. Onların desteği ve vatandaşlarımızın güveniyle başlattığımız hizmet atağını merkezden kırsal mahallelerimize kadar taşıyoruz. Nazilli'nin her mahallesine eşit hizmet götürmeye, hiçbir mahallemizi geride bırakmamaya kararlıyız" dedi.

Mahalle ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren muhtarlar ve vatandaşlar ise Başkan Tetik'in sık sık mahalleleri ziyaret ederek sorunları yerinde dinlemesinin önemli olduğunu belirterek yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti. - AYDIN