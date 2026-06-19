Başkan Tetik, Aşağı Yakacık'ta vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Başkan Tetik, Aşağı Yakacık'ta vatandaşlarla buluştu

Başkan Tetik, Aşağı Yakacık\'ta vatandaşlarla buluştu
19.06.2026 16:25  Güncelleme: 16:26
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Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Mahalle Buluşmaları kapsamında Aşağı Yakacık Mahallesi'ni ziyaret ederek üreticiler ve vatandaşlarla görüştü, kiraz hasadı hakkında bilgi aldı.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Mahalle Buluşmaları kapsamında Aşağı Yakacık (Avra) Mahallesi'ni ziyaret ederek hem üreticilerle hem de vatandaşlarla bir araya geldi.

Beraberinde belediye daire müdürleri ve mahalle muhtarlarıyla birlikte Aşağı Yakacık Mahallesi'ne giden Başkan Dr. Ertuğrul Tetik, ilk olarak Mahalle Muhtarı Yaşar Korkmaz'ı ziyaret etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada mahallenin ihtiyaçları ve devam eden çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaret programı kapsamında Türkiye'nin en kaliteli kirazlarının yetiştirildiği ve hem yurt içine hem de yurt dışına gönderildiği kiraz alım noktalarını gezen Başkan Tetik, üreticilerle sohbet ederek hasat süreci hakkında bilgi aldı. Üreticilerin talep ve önerilerini dinleyen Tetik, tarımsal üretimin ilçe ekonomisine sağladığı katkının her geçen gün daha da önem kazandığını ifade etti.

Aşağı Yakacık Mahallesi'nin yüksek rekoltesi ve kaliteli kiraz üretimiyle Nazilli'nin tarımsal değerleri arasında özel bir yere sahip olduğunu belirten Başkan Tetik; "Üreten çiftçimizin emeği, Nazilli'mizin en büyük gücüdür. Bölgemizin bereketli topraklarında yetişen kaliteli ürünler sadece ilçemize değil, ülke ekonomisine de önemli katkılar sunuyor. Üreticilerimizin yanında olmaya ve onların taleplerini yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bugün mahalle sakinlerimizin taleplerini ilk ağızdan dinlemek ve çözüm üretmek için buradayız. Artık borç yükünü kaldırmış, hizmet üretebilen bir Nazilli Belediyesi var. Bu nedenle halkımızın içi rahat olsun. Merkezden kırsala tüm noktalarda eksikleri bir bir tamamlayacağız" dedi.

Mahalle Buluşmaları sayesinde sorunların yerinde tespit edildiğini ve çözüm süreçlerinin hızlandığını vurgulayan Tetik, katılımcı belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Tetik, Aşağı Yakacık'ta vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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