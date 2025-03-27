Başkan Tetik, Özel Eğitim Okulunu Ziyaret Etti

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Güzelköy Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nu ziyaret ederek özel çocuklarla bir araya geldi.

Ziyaret sırasında öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Tetik, çocukların eğitim süreçleri hakkında Okul Müdürü Ali İhsan Şahin'den bilgi aldı. Öğrencilerle sohbet eden ve sınıfları dolaşarak etkinliklere katılan Başkan Tetik, özel çocukların topluma kazandırılması ve desteklenmesi için her zaman yanlarında olduklarının altını çizdi.

Eğitimde fırsat eşitliğinin önemine değinen Tetik; "Özel çocuklarımızın her zaman destekçisiyiz. Onların mutluluğu ve eğitimi için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Ziyaretten memnuniyet duyan Güzelköy Özel Eğitim ve Uygulama Okul yönetimi Başkan Tetik'e desteklerinden dolayı teşekkür etti. - AYDIN