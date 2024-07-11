Başkan Tetik, su baskını olan mahallelerde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Yerel

Başkan Tetik, su baskını olan mahallelerde incelemelerde bulundu

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, dolu yağışı ve fırtına sonrasında sahaya inen Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, bölgede incelemelerde bulundu.

11.07.2024 01:30  Güncelleme: 01:40
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Başkan Tetik, su baskını olan mahallelerde incelemelerde bulundu

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, dolu yağışı ve fırtına sonrasında sahaya inen Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, bölgede incelemelerde bulundu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağış, dolu ve fırtına etkili oldu. Sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı mahallelerde yollar kapandı, su baskınları yaşandı. Sağanak ve dolu yağışı sonrası zarar gören bölgelerde Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Su baskını nedeniyle zarar gören sokak ve evlere anında müdahale edilirken, sahaya inen Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik de zarar gören bölgelere giderek incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Başkan Tetik, vatandaşların taleplerini de dinleyerek teyakkuzda olduklarını ve bu sorunların Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ işbirliği ile kökten çözeceklerini söyledi.

Kaynak: İHA

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