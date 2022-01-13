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Başkan Topaloğlu, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Topaloğlu, muhtarlarla bir araya geldi

13.01.2022 15:26
Başkan Topaloğlu, muhtarlarla bir araya geldi

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer'deki muhtarlarla bir araya geldi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer'deki muhtarlarla bir araya geldi.

Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Meclis Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Baki Yalın, birim müdürleri ve muhtarlar katıldı. Muhtarlar, mahallelerdeki bazı ihtiyaçlar ve yapılması gerekenler ile ilgili Başkan Topaloğlu'ndan destek istedi. Başkan Topaloğlu, muhtarların anlattığı park, alt ve üst yapı, köprü, asfalt gibi ana konularla ilgili yaşanan sıkıntıları tek tek not aldı.

"Önemli olan vatandaşı rahatlatabilmek"

Toplantıda konuşan Topaloğlu, pandemi nedeniyle herkesin zor günler geçirdiğini belirterek, vatandaşın sorunlarını dile getirmek için ilk ulaştıkları muhtarların da zor günler geçirdiğini söyledi. Topaloğlu, pandemiyle yaşamaya alışmak zorunda olduklarını belirterek, pandemi sürecinde ilçedeki tüm kurumlara en fazla destek olan kurumun Kemer Belediyesi olduğunu kaydetti. Pandemi olmasına rağmen halka hizmet etmeyi bırakmadıklarını ifade eden Topaloğlu, "Bana şu veya bu lazım diyen kimseyi geri çevirmedik. İhtiyaç sahibi olanlara her türlü desteği verdik. Önemli olan vatandaşı rahatlatabilmek" dedi.

Başkan Topaloğlu'nun konuşmasının ardından belediye birim müdürleri muhtarların mahalleleriyle ilgili sorularına cevap verdi. - ANTALYA

Başkan Topaloğlu, muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Topaloğlu, muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Topaloğlu, muhtarlarla bir araya geldi

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Kemer Belediyesi, Necati Topaloğlu, Pandemi, Kemer, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Topaloğlu, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika


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