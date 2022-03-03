Başkan Tören: "2022, Altınordu'nun yılı olacak" - Son Dakika
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Başkan Tören: "2022, Altınordu'nun yılı olacak"

03.03.2022 11:08
Başkan Tören: "2022, Altınordu'nun yılı olacak"

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Belediye Meclisi toplantısında yapılan ve yapılacak olan yatırımlar hakkında bilgi vererek, "2022 yılı Altınordu'nun yılkı olacak" dedi.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Belediye Meclisi toplantısında yapılan ve yapılacak olan yatırımlar hakkında bilgi vererek, "2022 yılı Altınordu'nun yılkı olacak" dedi.

Altınordu Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan toplantısı, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören Başkanlığında gerçekleştirildi. Altınordu Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya başlamadan önce açıklamalarda bulunan Başkan Tören, Altınordu Belediyesi'nin proje ve çalışmaları ile ilgili meclis üyelerine bilgiler verirken gündeme ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında, şehrin ortak aklına ve şehir birliğine vurgu yapan Başkan Tören, belediye olarak öz kaynakları harekete geçirdiklerini ve yatırım noktasında ciddi çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Şehrimize güveniyoruz. Bu şehrin gelenekleri var, bu şehrin töresi var, ananesi var, sosyolojik gerçeklikleri var. Biz medeniyet değerlerimizden tevarüs ettirdiğimiz kültürümüzle ve Cumhuriyetimizin değerleriyle birlikte yükselmenin hedefi azmi ve kararlığı ile geleceğin Altınordu'sunu inşa etmek vizyonuyla hareket ediyoruz" dedi.

Üreten ve kendi kendine yeten şehir hedefini önemsediklerini kaydeden Başkan Tören, "Kendi kendine yeten şehir, kendi kendine yeten ülke. Klasik üretim şekilleri ile birlikte özellikle bilişim teknolojilerinin gelişimine bağlı olarak yüksel teknolojiye dayalı üretim şekli. İster ulusal ölçekte olsun, isterse yerel ölçekte olsun bu iki uç arasında bütüncül bir politika gerekiyor. Biz, bu sürecin gidişatına dönük alt yapıları oluşturma noktasında ciddi adımlar attık" ifadelerine yer verdi.

Pandemi sürecinde de çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini ifade eden Başkan Tören, 'göç veren değil, istihdam üreten şehir' anlayışıyla yatırımlarına devam ettiklerini belirterek, "Bizim için 2022 yılı yatırım yılı olacak inşallah. Yatırım sadece ekonomik bir kavram değildir. Bir şehir için kültür de sanat da bir yatırımdır, gençlik bir yatırımdır. Gençliğin umutlarına ilişkin alt yapılarda bir yatırımdır. Şehrin habitatına uygun, dinlenme tesisleri, turizm potansiyeline ilişkin altyapı çalışmaları da bir yatırımdır. Biz bu şehrin potansiyelini çok iyi biliyoruz. Biz hemşerilerimizin beklentilerini, özellikle gençlerimizin ve kadınlarımızın umutlarının farkındayız, 'genç istihdam dedik', kadınlarımızı üretimde öne çıkaracağız dedik, kadın istihdamına dönük stratejiler geliştirdik. Tarımdan tekstile özellikle kadınlarımızın önünü açacak projeleri hayata geçiriyoruz. Bir taraftan kurslar veriyoruz, diğer taraftan istihdam alanları oluşturuyoruz" şeklinde konuştu.

Meclis toplantısı gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından sona erdi. - ORDU

Başkan Tören: 2022, Altınordu'nun yılı olacak
Başkan Tören: 2022, Altınordu'nun yılı olacak
Başkan Tören: 2022, Altınordu'nun yılı olacak

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Aşkın Tören, Altınordu, Yatırım, Tören, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Tören: '2022, Altınordu'nun yılı olacak' - Son Dakika


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