Başkan Tören: "Ekiplerimiz sürekli olarak sahada" - Son Dakika
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Başkan Tören: "Ekiplerimiz sürekli olarak sahada"

01.06.2022 17:34
Başkan Tören: "Ekiplerimiz sürekli olarak sahada"

Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, 2022 yılını yatırım yılı olarak planladıklarını ve bu doğrultuda ekiplerin sürekli olarak sahada çalışma yürüttüklerini belirtti.

Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, 2022 yılını yatırım yılı olarak planladıklarını ve bu doğrultuda ekiplerin sürekli olarak sahada çalışma yürüttüklerini belirtti.

Altınordu Belediye Meclisi haziran ayı olağan toplantısı, Altınordu Belediye Meclis Salonu'nda Belediye Başkanı Aşkın Tören'in başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis gündemine geçilmeden önce konuşan Başkan Tören, belediyenin çalışmaları, yatırımları ve projeleri hakkında bilgiler verdi. 2022 yılını yatırım yılı ilan ettiklerini ifade eden Tören, Altınordu Belediyesi'nin tüm ekipleriyle sahada olduğunu ve sürekli olarak çalıştıklarını kaydetti.

Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Altyapı sadece su kanalizasyon yol alt yapısı değil. Tarım altyapısı, teknoloji altyapısı, turizm altyapısı başta olmak üzere tanıtımla ilgili yapılar da dahil olmak üzere şehrimizin orta ve uzun vadede yaşanabilir, yarışabilir, kalkınabilir, refahın toplumsal tabana yayıldığı bir yerelden kalkınma modeli çerçevesinde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

"Artık bu şehirde çocuklarımız ve gençlerimiz için bir inovasyon merkezine ihtiyacı olduğu aşikardır" diyen Tören, "Kendi çabalarıyla ve yetenekleriyle okullarda elde ettikleri bireysel başarılarını ulusal ve uluslararası alana taşıyan çocuklarımızın kurumsal bir akılla periyodik ve sistematik bir müfredatla desteklenmesi ve sayılarının çoğaltılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu manada kendi kurumsal kapasitemizi artırmak için mükemmeliyet merkezi, teknoloji ve tasarım atölyesi gibi projelerimizin yanı sıra inovasyon merkezinin de şehrimize kazandırılmasını hayati derecede önemli buluyoruz. Diğer taraftan eğitimde fırsat eşitliğinden tüm çocuklarımızın adil bir şekilde yararlanabilmeleri için 5 adet kütüphane-kitap kafe açarak onların hizmetine sunacağız" şeklinde konuştu.

Kent merkezinde ve kırsalda devam eden çalışmalara da değinen Başkan Tören, beton yol çalışmaları programında 41'inci mahallenin de bitirildiğini, programın tamamını ise ağustos ayı sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti. Belediye Başkanı Aşkın Tören, şehrin çeşitli noktalarında alt ve üstyapı çalışmalarının da devam ettiğini sözlerine ekledi.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, gündem maddelerinden biri olan 'Altınordu Belediyesi 2021 mali yılına ait kesin hesabı' oybirliğiyle kabul edildi. - ORDU

Başkan Tören: Ekiplerimiz sürekli olarak sahada
Başkan Tören: Ekiplerimiz sürekli olarak sahada

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Tören: 'Ekiplerimiz sürekli olarak sahada' - Son Dakika


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