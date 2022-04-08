Başkan Tören, halk gününde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Başkan Tören, halk gününde vatandaşlarla buluştu

08.04.2022 15:52
Başkan Tören, halk gününde vatandaşlarla buluştu

Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, düzenli olarak gerçekleştirilen 'Halk Günü' buluşmaları ile vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi.

Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, düzenli olarak gerçekleştirilen 'Halk Günü' buluşmaları ile vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi.

Belediye Başkanı Tören, Altınordu Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda vatandaşları dinleyerek, kendisine iletilen istek talep ve sorunlara çözüm bulunması noktasında ilgili birimlere talimat verdi.

Vatandaşlarla her fırsatta bir araya geldiklerini ifade eden Başkan Tören, bunun yanında görüşme taleplerini bekletmemek adına her ay gerçekleştirdikleri halk günü ile de vatandaşları belediyede ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Tören, "Belediyeler sadece yol yapmaz sadece alt yapıyla ilgilenmez. Aynı zamanda zor günlerde vatandaşının yükünü de alan olmalı. Burada olma sebebimiz ekmeği büyütmek, aşı büyütmek. Bu şehrin ekmeğini, işini aşını büyütmek için arkadaşlarımla birlikte olağanüstü bir çaba sarf ediyoruz. Kendine yeten bir şehir, kendine yeten bir belediye modeli inşa etmenin gayretindeyiz. Üç yıldır borç almadık, kredi çekmedik, faiz kullanmadık. Ama Allah'a hamdolsun hem yol hem dayanışma hem yoldaşlık hem kardeşlik hukukunu bu şehirde büyütmeye devam ediyoruz. Bundan sonra daha büyük adımlarla bu şehirde ihtiyaç duyulan her neyse karşılamaya elimizden geldiğince yol göstermeye gayret edeceğiz" dedi. - ORDU

Başkan Tören, halk gününde vatandaşlarla buluştu
Başkan Tören, halk gününde vatandaşlarla buluştu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Tören, halk gününde vatandaşlarla buluştu - Son Dakika


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