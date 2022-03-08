Başkan Tören: "Kadın merkezli yatırımlarımıza devam edeceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Tören: "Kadın merkezli yatırımlarımıza devam edeceğiz"

08.03.2022 18:40
Başkan Tören: "Kadın merkezli yatırımlarımıza devam edeceğiz"

Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, kadın merkezli yatırımlarla kadın istihdamına önem verdiklerini belirterek, "Kadınlarımızın iş hayatına daha çok katılımlarını sağlamak, hayatın her alanında daha aktif bir rol almalarına öncülük etmek amacıyla birçok çalışmayı hayata geçirdik" dedi.

Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, kadın merkezli yatırımlarla kadın istihdamına önem verdiklerini belirterek, "Kadınlarımızın iş hayatına daha çok katılımlarını sağlamak, hayatın her alanında daha aktif bir rol almalarına öncülük etmek amacıyla birçok çalışmayı hayata geçirdik" dedi.

Altınordu Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınları unutmadı. Kadınların sosyal yaşamda ve hayatın her alanında daha etkin bir şekilde yer almaları adına çeşitli projelere imza atan ve bu doğrultuda çalışmalarına devam eden Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in talimatıyla hazırlanan hediyeler, şehrin çeşitli noktalarındaki kadınlara ulaştırıldı. Kadınlar Günü için düzenlenen programlar kapsamında Belediye Başkanı Aşkın Tören, belediyede görevli kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü de kutladı.

Belediye Başkanı Aşkın Tören, kadınların iş hayatında etkin bir şekilde yer alabilmeleri adına yatırımların sürdüğünü söyledi. Kadın merkezli yatırımlarla kadın istihdamına verdikleri önemi de vurgulayan Başkan Tören, "Kadını merkeze alan üreten toplum üreten şehir hedefiyle yola çıktık. Altınordu Belediyesi olarak Kadın merkezli yatırımlarımızla kadınlarımızın iş hayatına daha çok katılımlarını sağlamak, hayatın her alanında daha aktif bir rol almalarına öncülük etmek amacıyla birçok çalışmayı hayata geçirdik. Kadınlarımızı sadece üretimin değil aynı zamanda kültürün, tarihin, edebiyatın, sanatın ve yaşamın da öznesi olarak görüyoruz. Bundan sonraki süreçte de kadın istihdamına öncelik veren uygulamalarımız ve politikalarımız yine aynı kararlılıkla devam edecek" dedi.

Belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinden oluşan heyetler, Altınordu'da kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilciliklerini ziyaret ettiler. Ziyaretlerde, içerisinde çikolata, çiçek, kahve ve çeşitli hediyeler bulunan paketler kadınlara ulaştırıldı. - ORDU

Başkan Tören: Kadın merkezli yatırımlarımıza devam edeceğiz
Başkan Tören: Kadın merkezli yatırımlarımıza devam edeceğiz
Başkan Tören: Kadın merkezli yatırımlarımıza devam edeceğiz

YORUMLAR
500
Sanayinin Banu ablası: 4 yıldır otomotiv sektöründe hizmet veriyor Sanayinin Banu ablası: 4 yıldır otomotiv sektöründe hizmet veriyor Oto yıkamacı genç kadınlar işlerini severek yapıyor Oto yıkamacı genç kadınlar işlerini severek yapıyor

Aşkın Tören, Altınordu, Tören, Ordu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Tören: 'Kadın merkezli yatırımlarımıza devam edeceğiz' - Son Dakika


Son Dakika
18:19 Kuşadası eski belediye başkanı Özer Kayalı silahlı saldırıya uğradı
18:16 Eski eşini darp ettiği ileri sürülmüştü! Özcan Deniz'in yargılandığı davada karar çıktı
18:11 Ukraynalı vatandaşların kar yağışı altındaki zor anları! Tahliye için soğukta saatlerce beklediler
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ayçiçek üretimi için destek! Çiftçilere tohum desteği verecek
17:56 13 hakem liste dışı kaldı! İşte o isimlerin 4 büyüklerde verdiği kararlar
17:51 Videodaki köpek balığının görüntüsü tartışma yarattı! Çoğu kişi fark etmedi bile
17:42 ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım! Petrol ihracatı yasaklanabilir
17:22 Düğün sonrası gerdeğe girmeyi bekleyen gelin, kocasının yaptıklarıyla hayatının şokunu yaşadı
17:16 Duyanlar inanamıyor! TFF'nin 13 hakemi oynatmayacağı kararına yorumcular tepki yağdırdı
17:12 Kritik maç öncesi nefesler tutuldu! Galatasaray'ın Barcelona kadrosu netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 18:46:25. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Tören: "Kadın merkezli yatırımlarımıza devam edeceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement