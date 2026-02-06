İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'dan Seferihisar'da Yağıştan Etkilenenlere Yerinde Destek - Son Dakika
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'dan Seferihisar'da Yağıştan Etkilenenlere Yerinde Destek

06.02.2026 16:24  Güncelleme: 17:32
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yoğun yağışların ardından Seferihisar'da hasar incelemelerinde bulundu. Derelerle ilgili çözüm önerileri üzerinde durulurken, su baskınlarından etkilenen vatandaşlarla da bir araya gelindi.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentte etkili olan yoğun yağışlardan etkilenen Seferihisar'ı ziyaret etti. Belediye ekipleriyle birlikte sahada incelemelerde bulunan Başkan Tugay, vatandaşlarla bir araya gelerek oluşan hasar hakkında bilgi aldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentte etkili olan yoğun yağışların ardından Seferihisar ilçesinde incelemelerde bulundu. Başkan Tugay'ın ilk durağı Seferihisar Belediyesi oldu. Tugay'ı Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin karşıladı. Ziyaret sırasında Başkan Tugay'a; İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Yaşar Korkmaz ve ilgili bürokratlar eşlik etti.

Dereler ele alındı

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile İZSU Genel Müdür Yardımcıları ve bürokratlar, ilçede sorun oluşturan Payamlı ve Ürkmez'deki dereler hakkında bilgi verdi. Derelere yönelik üretilebilecek çözüm önerilerinin ele alındığı görüşmede, Başkan Tugay ilçe belediyesiyle koordineli şekilde gerekli çalışmaların yapılması talimatını verdi.

Tugay: Ne gerekiyorsa yapacağız

Başkan Tugay, taşkın yaşanan bölgelerde incelemelerde bulundu. Ürkmez Payamlı'da taşan Avşaroğlu Deresi nedeniyle evleri zarar gören vatandaşları ziyaret eden Tugay, sahada değerlendirmeler yaptı. Başkan Cemil Tugay, imar planı değişikliği ve dere yatağında yapılacak çalışmalarla olası sel riskinin ortadan kaldırılacağını belirterek, su basan evlerin belediye ekipleri tarafından temizleneceğini de ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Payamlı'nın ardından Ürkmez'e geçerek incelemelerde bulundu. Hamam Deresi ile Küçük Ürkmez Deresi'nin taştığı bölgede vatandaşlarla bir araya gelen Tugay, su baskınından etkilenen evleri ziyaret ederek bilgi aldı.

Kaynak: ANKA

