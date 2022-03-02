Başkan Türkan görevi bıraktı - Son Dakika
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Başkan Türkan görevi bıraktı

02.03.2022 12:42
Başkan Türkan görevi bıraktı

1998 yılından beri Oltu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı görevinde olan Samih Türkan Oltu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı Olağan Genel Kurulunda aday olmadığını belirterek 27 yıllık görevine veda etti.

1998 yılından beri Oltu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı görevinde olan Samih Türkan Oltu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı Olağan Genel Kurulunda aday olmadığını belirterek 27 yıllık görevine veda etti.

Genel Kurulun yapıldığı salonda konuşma hakkını iptal eden Başkan Semih Türkan duygu dolu dakikalar yaşadı. Türkan, "Veda etmek, bazen dünyadaki en zor şeydir. Bir sevgiliye veda etmek ya da arkadaşa, dosta, makama veda etmek, çok zor olabilir. İnsanlar, bazen bu gibi durumlarda hangi sözü söyleyerek veda edeceğini bilemezler" dedi.

Başkan Semih Türkan, üyelerinden helallik isteyerek salondan ayrıldı. - ERZURUM

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Esnaf Odası, Oltu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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