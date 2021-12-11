Başkan Uysal, Gusi Barış Ödülü sahibi Lutz'u ağırladı - Son Dakika

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, oksitosin hormonu üzerine çalışmalarıyla Asya'nın Nobel'i olarak bilinen Gusi Barış Ödülü'nün sahibi ilk Türk kadın Prof. Dr. Elif Vatanoğlu Lutz'u ağırladı.

Gusi Barış Ödülü Vakfı tarafından, barış ve refah içinde bir dünya için çalışan kişilere verilen Gusi Barış Ödülü bu yıl, 'Tıpla sanatı birleştiren akademisyen' dalında Oksitosin Tıp ve Sanat Platformu'nu kuran Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Elif Vatanoğlu Lutz'a verildi. Prof. Dr. Lutz, Gusi Barış Ödülü'nün sahibi olan ilk Türk kadın oldu.

Pandemi döneminde ailesiyle birlikte Antalya Kaleiçi'ndeki evinde kalan ve oksitosin farkındalığıyla ilgili çalışmalarına burada yoğunlaşan Prof. Lutz'u, Başkan Uysal makamında ağırladı. Prof. Dr. Lutz, ödülünün Antalya'ya adarken "Çünkü burada ki çalışmalarım neticesinde oldu" dedi. Oksitosin hormonunun iyilik yaparak, şefkatli düşüncelerle etrafa ve çevreye bakıldığında arttığını dile getiren Prof. Dr. Lutz, "Oksitosin Tıp ve Sanat Platformu, çok mütevazi bir platform. Sanatçılarla yola çıkmış bir platform. Minik bir kataloğumuz var. Bu arada Antalya'dan bir sanatçımız da var. Dr. Sibel Özdoğan bizimle birlikte çalışıyor. Sanat çalışmaları yürütürken bir yandan da oksitosin farkındalığı ile ilgili tüm dünyaya mesajlar verdik. Oksitosin hormonunun ırkçılıkla mücadelede kullanılacağı ile ilgili bir sav geliştirdik. En çok da bu yüzden bu ödüle layık görüldüm. Oksitosin farkındalığı bu topraklara yakıştı. Hem misafirperverliğin hem de şefkatle bakışın bu kadar kültürel anlamda önemli olduğu ülkemize yakıştı. Antalya'nın huzuru olamasaydı mümkün olmayacaktı."

"Değerli bir ödül"

Başkan Uysal ise Prof. Dr. Lutz'un çok önemli ve değerli bir ödülü Antalya'ya getirdiğini belirterek, "Çalışmaları, yenilikçiliği, geniş vizyonu ve geniş bakış açısıyla önemli bir ödül kentimize geldi. Şehir olarak kendisine çalışma ortamı sağladık. Kendisini kutluyorum" dedi. - ANTALYA