Başkan V. Subaşı'dan sokak hayvanlarını sahiplenme çağrısı - Son Dakika
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Başkan V. Subaşı'dan sokak hayvanlarını sahiplenme çağrısı

17.06.2022 10:56
Başkan V. Subaşı'dan sokak hayvanlarını sahiplenme çağrısı

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki can dostlarını ziyaret ederek, sokak hayvanlarını sahiplenme çağrısı yaptı.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki can dostlarını ziyaret ederek, sokak hayvanlarını sahiplenme çağrısı yaptı.

Beraberinde Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses'in de olduğu ziyarette Başkan V. Subaşı, merkezdeki çalışmalar ile Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Bilecik Belediyesi'nin Sokak ve yaban hayvanlarını da en iyi şekilde koruyup yaşattığına dikkat çeken Başkan V. Subaşı, 'Buradaki hizmetler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldık. Can dostlarımız bizlere emanet. Onlara en iyi şekilde bakmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sokak hayvanlarını sahiplenme çağrısı

Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı'dan ilaçlama ve benzeri çalışmalar hakkında da bilgi alan Başkan V. Subaşı açıklamasına; "Bilecik Belediyesi olarak can dostlarımıza gerek bakım, gerek tedavi ve barınma anlamında en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu güzellikleri yerinde görmek ve sahiplenmek için tüm vatandaşlarımızı merkezimize davet ediyorum" dedi. - BİLECİK

Başkan V. Subaşı'dan sokak hayvanlarını sahiplenme çağrısı
Başkan V. Subaşı'dan sokak hayvanlarını sahiplenme çağrısı
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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan V. Subaşı'dan sokak hayvanlarını sahiplenme çağrısı - Son Dakika

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