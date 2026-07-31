Başkan Vekili Şahin Biba: "Esnafımızın her zaman yanında olacağız" - Son Dakika
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Başkan Vekili Şahin Biba: "Esnafımızın her zaman yanında olacağız"

Başkan Vekili Şahin Biba: "Esnafımızın her zaman yanında olacağız"
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Esnaf Odaları İstişare Toplantısı’nda oda başkanları ve esnaf temsilcileriyle bir araya gelerek sorun, talep ve önerileri dinledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Esnaf Odaları İstişare Toplantısı'nda oda başkanları ve esnaf temsilcileriyle bir araya gelerek sorun, talep ve önerileri dinledi. Merinos Atatürk Kültür Kongre Merkezi'nde gerçekleşen programa Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'nın yanı sıra AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit, oda başkanları ve çok sayıda esnaf katıldı.

İstişare toplantısında oda başkanları ve esnaf temsilcilerinin talep, öneri ve sorunları dinlenirken, çözüm önerileri üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Şehrin ekonomisinin temel dinamiklerinden biri olan esnaf ve sanatkarların beklentilerinin ele alındığı toplantıda, iş birliğini güçlendirecek adımlar değerlendirildi. Toplantıda konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa'nın gelişimini esnafın güçlenmesiyle birlikte değerlendirdiklerini belirterek, "Bursa'da ekonomik ve toplumsal hayatın temelinde siz değerli esnaflarımızın alın teri var. Bursa büyürken esnafımızın geride kalmasına gönlümüz razı olmaz. Esnafımızı ilgilendiren her konuda birlikte çalışmaya hazırız" dedi.

"Bursa için birlikte çalışacağız"

BESOB ve esnaf odalarıyla ortak projeler geliştirmeye önem verdiklerini ifade eden Başkan Vekili Biba, gençlerin meslek sahibi olmasında çıraklık kültürünün yaşatılmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Amaçlarının, dükkanının ışığı sönmeyen, emeğinin karşılığını alan ve geleceğe güvenle bakan esnaf yapısını güçlendirmek olduğunu dile getiren Başkan Vekili Şahin Biba, "Birlikte düşüneceğiz, Bursa için birlikte çalışacağız. Her zaman esnafımızın yanında olacağız. Sorunlarınızı kendi sorunumuz, başarınızı ise Bursa'nın başarısı olarak göreceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ise 90 bini aşkın üyesiyle Türkiye'nin en büyük esnaf teşkilatlarından biri olan BESOB'un Bursa için önemli bir değer olduğunu belirterek, istişare ortamının oluşturulmasına katkı sağlayan Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür etti.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, esnaf ve sanatkarların kent ekonomisinin temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı ve toplantıda dile getirilen talep ve önerilerin hayata geçirilmesi noktasında Ankara ile Bursa arasında köprü olmaya devam edeceklerini ifade etti. BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit'de toplantının verimli geçtiğini belirterek, "Yüz oda başkanımızın tamamı toplantıya katıldı. Bu buluşmaların düzenli olarak sürdürülmesi büyük önem taşıyor. Yaşadığımız şehri daha yaşanabilir hale getirmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Program, günün anısına hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Vekili Şahin Biba: 'Esnafımızın her zaman yanında olacağız' - Son Dakika

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