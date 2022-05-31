Başkan Vidinlioğlu: "Altyapı şehrin geleceği için önemli" - Son Dakika
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Başkan Vidinlioğlu: "Altyapı şehrin geleceği için önemli"

31.05.2022 15:48
Başkan Vidinlioğlu: "Altyapı şehrin geleceği için önemli"

Yağmursuyu hatlarındaki çalışmaları inceleyen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Altyapı şehrin geleceği için önemli" dedi.

Yağmursuyu hatlarındaki çalışmaları inceleyen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Altyapı şehrin geleceği için önemli" dedi.

Göreve geldiği günden bu tarafa 60 milyon TL'nin üzerinde altyapı yatırımına imza atan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ikinci kısmında devam eden yağmursuyu hatlarında incelemelerde bulundu.

Alt yapının şehrin atar damarları olduğunu ifade eden Başkan Vidinlioğlu, "Kastamonumuzun alt yapısını güçlendirmek amacıyla çok önemli çalışmalar yaptık yapıyoruz. Alt yapıya yapılanlar görünmediği için şehirlerde genelde ikinci plana itiliyor. Bizim için böyle değil. Biz alt yapıyı önemsiyoruz hatta şehrin atar damarı olarak görüyoruz. Meydana gelen felaketlerin ardından alt yapıyı konuşmak pek bir şey ifade etmiyor. Göreve geldiğimiz ilk gün itibariyle bu bilinçle yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek için var gücümüzle alt yapı eksiği olan bölgelerde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar 60 milyon TL'nin üzerinde alt yapıya yatırım yaptık. Özellikle Mehmet Akif Ersoy Mahallemiz ve Budamış Mahallemiz başta olmak üzere birçok noktada ciddi çalışmalar bitirdik. Toprak altında kalan bu çalışmalar şehrin geleceği için çok önemli. Bunu çok iyi anlamalıyız. Ben alt yapıya önem veriyorum. Zaman zaman da sıkıntıların nedenlerini kamuoyu ile paylaşıyor ve çözüm için attığımız adımları anlatıyorum. Önümüzdeki süreçte şehrin içme suyu alt yapısının yenilenmesi başta olmak üzere çok geniş bir çalışmanın başlatılabilmesi için bakanlıklarımız ile görüşme halindeyiz. İnşallah bu projemizi de hayata geçiririz. Şehrin geleceğini etkileyecek projeler bunlar. Yine Kışla Parkımız da eksik gördüğümüz hususların giderilmesi için çalışmayı başlattık. Ayrıca asfalt çalışmalarımızı da aralıksız sürdürüyoruz. Kastamonu Belediyesi ailesi şehrin her noktasında vardır ve var olacaktır" diye konuştu. - KASTAMONU

Başkan Vidinlioğlu: Altyapı şehrin geleceği için önemli
Başkan Vidinlioğlu: Altyapı şehrin geleceği için önemli
Başkan Vidinlioğlu: Altyapı şehrin geleceği için önemli
Başkan Vidinlioğlu: Altyapı şehrin geleceği için önemli
Başkan Vidinlioğlu: Altyapı şehrin geleceği için önemli

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Kaynak: İHA

Rahmi Galip Vidinlioğlu, Mehmet Akif Ersoy, Türk Lirası, Kastamonu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Vidinlioğlu: 'Altyapı şehrin geleceği için önemli' - Son Dakika


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